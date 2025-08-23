La Fecha 2 de LaLiga 2025-26 trae un duelo atractivo en el estadio Cívitas Metropolitano: Atlético de Madrid vs Elche. El equipo de Diego Simeone se estrena como local en la temporada con la misión de sumar tres puntos ante su afición, mientras que el conjunto ilicitano busca dar el golpe y consolidar un arranque positivo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

El compromiso se jugará el sábado 23 de agosto de 2025 a las 19:30 en España y a las 12:30 p.m. en Colombia. Será un partido que enfrentará a un Atlético reforzado con nombres de peso y a un Elche que apuesta por su solidez defensiva y el orden táctico de su entrenador Éder Sarabia.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Elche en España y Colombia en TV y online

El encuentro será transmitido en directo para España y varios países del mundo a través de diferentes plataformas:

España: DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114).

DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114). Colombia y Sudamérica: DIRECTV en TV y la plataforma DGO en streaming online.

DIRECTV en TV y la plataforma DGO en streaming online. México: SKY Sports HD y SKY Plus.

SKY Sports HD y SKY Plus. Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN App.

Gracias a esta amplia cobertura, el partido podrá seguirse en vivo en múltiples territorios, consolidando la proyección global de LaLiga.

A qué hora es Atlético de Madrid vs Elche en cada país

El duelo de la Fecha 2 se jugará el sábado 23 de agosto y estos son los horarios destacados en diferentes partes del mundo:

España, Alemania, Italia y Francia: 19:30 horas

19:30 horas Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 p.m.

12:30 p.m. México y Centroamérica: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:30 horas

14:30 horas Venezuela y Bolivia: 13:30 horas

13:30 horas Estados Unidos (EST): 13:30 horas

13:30 horas Estados Unidos (CST): 12:30 horas

12:30 horas Estados Unidos (PST): 10:30 a.m.

Probables alineaciones de Atlético de Madrid y Elche

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Elche CF: Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Pétrot; Marc Aguado, Martim Neto, Aleix Febas; Germán Valera, Álvaro Rodríguez y Rodrigo Mendoza. DT: Éder Sarabia.

El Atlético apuesta por una alineación en la que destacan su potencial ofensivo con Julián Álvarez y Alexander Sorloth, quienes buscarán asociarse con Thiago Almada y Giuliano Simeone en la creación. El Elche, en cambio, intentará sostener el partido con una defensa compacta liderada por Bigas y Affengruber.

Noticias del partido de la Fecha 2 de LaLiga

El Atlético de Madrid llega al encuentro tras un arranque que dejó dudas en la primera jornada, pero con la confianza de su hinchada para hacerse fuerte en casa. Diego Simeone cuenta con una plantilla renovada, en la que varios fichajes han despertado ilusión y especialmente en la delantera con la presencia de Julián Álvarez.

Por su parte, el Elche quiere ser protagonista en su regreso a Primera División. Con Éder Sarabia al mando, el equipo se ha reforzado con jugadores jóvenes y de proyección, buscando un estilo más competitivo que le permita pelear por la permanencia. Aunque enfrenta a uno de los gigantes de LaLiga, los franjiverdes llegan sin presión y con la motivación de sorprender en el Metropolitano.