La Jornada 16 de LaLiga 2025-26 propone un cruce atractivo en el Riyadh Air Metropolitano, donde Atlético de Madrid recibe a Valencia en un partido con realidades distintas, pero con la misma urgencia por sumar. El encuentro se jugará el sábado 13 de diciembre, desde las 14:00 en España y las 08:00 en Colombia, en un estadio con capacidad para más de 70.000 espectadores.

El equipo de Diego Simeone sigue firme en la zona alta de la tabla y busca consolidarse entre los puestos de Champions, mientras que el conjunto dirigido por Carlos Corberán necesita puntos para alejarse definitivamente de la parte baja. Con ausencias importantes en ambos bandos y varios jugadores entre algodones, el contexto añade un componente táctico clave a este duelo.

LaLiga EA Sports: Dónde ver Atlético de Madrid vs Valencia en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en directo:

España: DAZN LaLiga en Movistar Plus+ (dial 55), DAZN LaLiga en Orange TV (dial 113) y LaLiga TV Bar

en Movistar Plus+ (dial 55), en Orange TV (dial 113) y Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV (TV) y DGO (streaming)

(TV) y (streaming) México: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido: Atlético de Madrid vs Valencia

Competencia: LaLiga 2025-26 – Jornada 16

Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 14:00 en España | 08:00 en Colombia

Transmisión TV: DAZN LaLiga (España), DIRECTV (Sudamérica), SKY Sports (México)

Transmisión online: DAZN, DGO, ESPN App y Fubo Sports

Estadio Riyadh Air Metropolitano, sede del partido de Atlético de Madrid en LaLiga

El choque se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid desde 2017. Con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores, el estadio se ha convertido en una de las fortalezas del equipo rojiblanco, especialmente en partidos de exigencia alta como este.

Horario del partido Atlético de Madrid vs Valencia, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Argentina: 10:00

10:00 Chile: 10:00

10:00 Perú: 08:00

08:00 Ecuador: 08:00

08:00 México (CDMX): 07:00

07:00 Estados Unidos (ET): 08:00

08:00 Estados Unidos (PT): 05:00

05:00 Reino Unido: 13:00

13:00 Portugal: 13:00

13:00 Francia: 14:00

14:00 Alemania: 14:00

14:00 Italia: 14:00

Probables alineaciones de Atlético de Madrid y Valencia

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Giuliano Simeone, Nico González; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Valencia: Julen Agirrezabala; José Luis Gayà, José Copete, Eray Cömert, Dimitri Foulquier; Pepelu, Javi Guerra, André Almeida; Luis Rioja, Diego López y Arnaut Danjuma. DT: Carlos Corberán.

Atlético de Madrid: bajas sensibles y rotaciones ante el Valencia

El conjunto rojiblanco llega con varias ausencias importantes. José María Giménez y Marcos Llorente continúan en proceso de recuperación por lesiones musculares y no estarán disponibles. A ellos se suma Álex Baena, que sigue sin entrenarse con normalidad y apunta a ser baja.

La principal duda pasa por Clément Lenglet, quien realizó parte del entrenamiento más reciente y será evaluado hasta última hora. En la tabla, el Atlético ocupa la cuarta posición con 31 puntos, a nueve del líder, pero con margen para seguir peleando por los puestos de Champions League.

Valencia: dudas físicas y necesidad de sumar en la visita al Atlético

En el Valencia, Carlos Corberán también debe gestionar varias incógnitas. La sanción de César Tárrega ha puesto el foco en Mouctar Diakhaby, quien volvió a entrenar tras dos meses de baja, aunque su presencia en el once inicial no está asegurada.

Además, Javi Guerra es duda por un cuadro gripal que le impidió entrenar durante la semana. Si responde bien en la última sesión, podría entrar en convocatoria. El conjunto ché se ubica en la casilla 16 con 15 puntos, todavía cerca de la zona de riesgo, por lo que cada jornada es clave para asegurar la permanencia.