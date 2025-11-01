Atlético de Madrid y Sevilla protagonizan uno de los partidos más destacados de la Jornada 11 de LaLiga 2025-26, un duelo que enfrenta a dos históricos del fútbol español con realidades muy distintas. El encuentro se jugará este sábado 1 de noviembre en el estadio Metropolitano desde las 16:15 (hora de España) y las 10:15 (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Diego Simeone llega en buena forma, instalado en los primeros puestos de la clasificación, mientras que el conjunto andaluz, a cargo de Matías Almeyda, busca cortar una racha de derrotas que lo ha alejado de los puestos de privilegio. El choque promete intensidad, táctica y una lucha cerrada en el mediocampo, características clásicas de los enfrentamientos entre colchoneros y sevillistas.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Sevilla en TV y online

El partido contará con una amplia cobertura televisiva en España y América Latina. Estas son las opciones para seguirlo:

España: DAZN LaLiga (Movistar Plus+ dial 55 / Orange dial 113) y DAZN LaLiga 2 (Movistar Plus+ dial 58 / Orange dial 114). También podrá verse por LaLiga TV Bar , a través de la plataforma Movistar Plus+ .

transmisión . México: Sky Sports HD .

. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de LaLiga: el Metropolitano, fortaleza del Atlético de Madrid

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, con capacidad para 46.000 espectadores. El recinto madrileño se mantiene como uno de los más imponentes del país, donde los dirigidos por Simeone han sido prácticamente invencibles esta temporada.

El Atlético no ha perdido en casa en lo que va de LaLiga, una estadística que refuerza la confianza del plantel y el optimismo de la afición para mantenerse en la parte alta de la tabla.

A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Sevilla, país por país

El horario permite que el partido sea seguido en directo por millones de aficionados alrededor del mundo, con especial atención en Europa y América Latina.

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú y Ecuador: 10:15

10:15 Argentina y Chile: 12:15

12:15 México: 09:15

09:15 Estados Unidos (ET): 11:15

11:15 Brasil: 12:15

12:15 Francia, Alemania e Italia: 16:15

16:15 Reino Unido y Portugal: 15:15

Probables alineaciones de Atlético y Sevilla

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Robin Le Normand, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Sevilla FC: Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Alfon González, Gerard Fernández, Rubén Vargas; Isaac Romero. DT: Matías Almeyda.

El Atlético mantiene su once base con Julián Álvarez como referencia ofensiva y el liderazgo de Koke en el mediocampo. Por su parte, el Sevilla apuesta por un bloque compacto, con Gudelj y Sow en la contención y el joven Isaac Romero en ataque, ante la ausencia de En-Nesyri.

Noticias de los equipos antes del partido de LaLiga

El Atlético de Madrid llega a este compromiso tras escalar hasta la cuarta posición de la tabla. Los dirigidos por Simeone solo han perdido un partido en lo que va del campeonato y exhiben una gran solidez defensiva. En su estadio, el equipo ha sumado pleno de victorias, con figuras destacadas como Álex Baena y Julián Álvarez, quienes atraviesan un gran momento.

El Sevilla FC, en cambio, afronta el duelo con la necesidad de reaccionar. Los de Almeyda acumulan dos derrotas consecutivas en LaLiga, aunque vienen de avanzar en la Copa del Rey tras vencer en Toledo. El conjunto andaluz no gana fuera de casa desde agosto y arrastra una racha negativa en sus visitas a los grandes del fútbol español.

A la dificultad del rival y el escenario se suma la presión por los resultados: Sevilla ocupa la parte baja de la tabla y necesita puntos para escapar del riesgo de descenso. El árbitro del encuentro será Hernández Maeso, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Todo está listo para que el Metropolitano sea el epicentro de una nueva batalla entre dos equipos con estilos opuestos, pero con la misma ambición: sumar tres puntos vitales antes del parón de noviembre.