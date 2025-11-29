La Fecha 14 de LaLiga 2025-26 presenta un duelo con realidades opuestas entre un Atlético de Madrid que pelea en la parte alta de la tabla y un Real Oviedo que atraviesa un momento complicado en el fondo de la clasificación. El conjunto de Diego Simeone quiere aprovechar su localía para seguir escalando posiciones, mientras que el cuadro asturiano llega urgido de puntos para salir de la zona de descenso.

El compromiso se disputará el sábado 29 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un escenario con capacidad para 70.000 espectadores, donde el Atleti suele hacerse fuerte y donde viene de regalarle a su afición un triunfo internacional de alto nivel.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Oviedo HOY: TV y plataformas online

España: El partido será transmitido por DAZN LaLiga (Movistar+ 55 y Orange 113), DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV BAR.

Colombia y resto de Sudamérica: Disponible a través de DIRECTV (televisión) y DGO (streaming).

Disponible a través de (televisión) y (streaming). México: La señal estará disponible en SKY SPORTS.

La señal estará disponible en Estados Unidos: El duelo podrá verse en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Estas plataformas y canales cuentan con los derechos oficiales de LaLiga y permitirán seguir el partido en alta calidad desde cualquier dispositivo.

Detalles del partido: Atlético de Madrid vs Real Oviedo

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 14

Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: DAZN LaLiga (España); DIRECTV (Sudamérica); SKY Sports (México); ESPN Deportes (EE. UU.)

Transmisión online: DGO (Sudamérica); ESPN App / Fubo Sports (EE. UU.).

Dónde se juega el partido de Atlético de Madrid, Jornada 14 de LaLiga: Riyadh Air Metropolitano

El choque tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid y uno de los estadios más modernos y ruidosos de España. La presión del público, sumada al estilo intenso del equipo dirigido por Simeone, suele convertirlo en un escenario complicado para cualquier visitante. Real Oviedo enfrentará un reto mayúsculo en un entorno exigente.

A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Real Oviedo país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Atlético de Madrid vs Real Oviedo

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clément Lenglet, Josema Giménez, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker; Haissem Hassan, Santi Cazorla, Federico Viñas; Salomón Rondón. DT: Luis Carrión.

Noticias y contexto de los equipos para la Jornada 14 de LaLiga

Atlético de Madrid: en buen momento y peleando arriba

El conjunto rojiblanco llega motivado tras su reciente triunfo 2-1 sobre el Inter de Milán en el Metropolitano por Champions League, demostrando carácter y solidez ante un rival de peso. En LaLiga, el Atleti ocupa la cuarta posición, pero muy cerca de la cima:

A 1 punto del Villarreal

A 3 puntos del FC Barcelona

A 4 puntos del Real Madrid, líder del campeonato

Diego Simeone no podrá contar para este encuentro con Robin Le Normand ni con Marcos Llorente, ambos bajas sensibles por lesión, aunque su plantilla mantiene profundidad en todas las líneas.

Real Oviedo: urgencia total en el fondo de la tabla

El conjunto asturiano vive un presente complicado. Está último en la clasificación con 9 puntos, aunque todavía no muy lejos de la zona de salvación. El problema es su racha negativa: no gana desde el 30 de septiembre, cuando venció al Valencia.

Los malos resultados recientes lo han dejado contra las cuerdas y visitar al Atlético de Madrid no parece el escenario ideal, aunque el fútbol siempre guarda sorpresas.