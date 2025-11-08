La LaLiga 2025-26 continúa su emocionante calendario y este sábado 8 de noviembre presenta un duelo entre dos equipos con realidades muy distintas. El Atlético de Madrid, que pelea por mantenerse en la parte alta de la tabla, recibe al Levante UD que busca escapar de los últimos lugares. Partido en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El compromiso comenzará este sábado 8 de noviembre a las 18:30 (hora de España) y 12:30 (hora de Colombia).

El conjunto dirigido por Diego Simeone atraviesa un buen momento en la temporada, con tres victorias consecutivas y un rendimiento sólido que lo mantiene entre los cuatro primeros. Por su parte, el equipo de Julián Calero llega golpeado tras caer en casa ante el Celta de Vigo y acumula tres fechas sin ganar, lo que le ha complicado su situación en la tabla.

LaLiga EA Sports: Dónde ver Atlético de Madrid vs Levante en TV y online

El partido entre Atlético de Madrid y Levante podrá seguirse en directo a través de varias plataformas, dependiendo del país:

España: transmisión por MOVISTAR+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o dial 110 de Orange TV) , M+ LaLiga 2 (dial 57 de Movistar Plus+ o dial 112 de Orange TV) y LaLiga TV Bar .

transmisión por , y . Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión por DIRECTV (TV) y DGO (online) .

transmisión por y . México: se podrá ver por SKY Sports HD .

se podrá ver por . Estados Unidos: el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

La cobertura del encuentro permitirá a los aficionados de ambos equipos disfrutar de un choque que promete intensidad, ya que ambos tienen necesidades opuestas pero igual de urgentes: el Atlético quiere acercarse a los líderes y el Levante necesita puntos para salir del fondo.

Dónde se juega el partido de Atlético de Madrid este 8 de noviembre

El compromiso se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, estadio ubicado en Madrid con capacidad para 70.000 espectadores. Será una nueva cita ante la afición rojiblanca, que ha visto cómo su equipo se hace fuerte en casa, donde ha ganado todos sus partidos de liga disputados esta temporada.

Para el Levante, jugar en este escenario supone un reto importante. El equipo granota buscará cortar la racha del Atlético, aprovechando los espacios que deje el rival en su ambición ofensiva, aunque su historial en el Metropolitano no es favorable.

A qué hora es el partido de Atlético de Madrid, país por país

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 México: 11:30

11:30 Argentina, Chile y Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (Este): 12:30

12:30 Reino Unido: 17:30

17:30 Francia, Alemania e Italia: 18:30

Así llegan Atlético de Madrid y Levante a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid llega al encuentro en un gran momento. Es cuarto en la clasificación con 22 puntos en 11 jornadas y mantiene un rendimiento ascendente. Los dirigidos por Simeone suman tres victorias consecutivas y cinco triunfos en los últimos seis partidos, con un juego más fluido en ataque y una defensa que ha vuelto a ser determinante.

Por otro lado, Levante UD atraviesa una situación complicada. Se ubica en la posición 16 con solo 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas. En la jornada anterior perdió 0-1 ante Celta de Vigo en casa y suma tres partidos sin ganar, con dificultades para mantener el equilibrio entre ataque y defensa.

Probables alineaciones del partido

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone; Álex Baena, Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Levante UD: Matthew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezábal, Matías Moreno, Alan Matturro; Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Kervin Arriaga; Roger Brugué, Carlos Álvarez y Etta Eyong. DT: Julián Calero.

Un partido con objetivos opuestos en LaLiga

El Atlético de Madrid buscará una nueva victoria para seguir escalando posiciones y acercarse al liderato de LaLiga, mientras que el Levante intentará dar la sorpresa en el Metropolitano y cortar su racha negativa. Con dos equipos de estilos distintos pero necesitados de puntos, el duelo promete ser uno de los más intensos del fin de semana en el fútbol español.