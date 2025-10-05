La Fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 cierra con un duelo de alta intensidad entre Celta de Vigo y Atlético de Madrid, dos equipos con objetivos distintos pero la misma urgencia de sumar. El compromiso se jugará el domingo 5 de octubre, a partir de las 21:00 horas en España y las 14:00 horas en Colombia, en el estadio Abanca Balaídos, que tiene capacidad para 25 mil espectadores.

El conjunto dirigido por Claudio Giráldez llega con la obligación de ganar por primera vez en el torneo, mientras que los de Diego Simeone pretenden prolongar su buena racha y recortar distancia con los líderes de la clasificación. Balaídos será testigo de un partido que promete emociones, con dos equipos que apuestan por estilos distintos pero que comparten la urgencia de sumar tres puntos antes del parón internacional.

Dónde ver Celta de Vigo vs Atlético de Madrid en TV y ONLINE, España y Colombia

El encuentro podrá verse en televisión y plataformas online según el país:

España: M+ (dial 7 de Movistar Plus+), Orange Fútbol 1 (dial 107 de Orange TV), M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o 113 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (dial 57 de Movistar Plus+ o 112 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

M+ (dial 7 de Movistar Plus+), Orange Fútbol 1 (dial 107 de Orange TV), M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o 113 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (dial 57 de Movistar Plus+ o 112 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. Colombia y Sudamérica: DIRECTV Sports en TV y DGO de manera online.

en TV y de manera online. México y Centroamérica: SKY Sports HD , SKY+ e Izzi .

, e . Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

Gracias a esta amplia cobertura, los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar del partido desde cualquier rincón del mundo y seguir de cerca la evolución del Atlético en su intento de volver a pelear por el título.

Dónde se juega y horarios del partido Celta vs Atlético de Madrid

El compromiso se disputará en el estadio Abanca Balaídos, casa del Celta de Vigo, que volverá a llenarse para acompañar al equipo en busca de un triunfo que reactive su temporada.

Horarios del partido según país:

España, Francia, Alemania e Italia: 21:00 horas

21:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Argentina, Uruguay y Chile: 16:00 horas

16:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (Este): 15:00 horas

15:00 horas Inglaterra y Portugal: 20:00 horas

Probables alineaciones de Atlético y Celta de Vigo

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Óscar Mingueza, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Illaix Moriba; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. DT: Claudio Giráldez.

Noticias del Atlético de Madrid para la visita a Celta

El Atlético de Madrid llega a este compromiso tras dos grandes actuaciones que le devolvieron la confianza: una goleada al Real Madrid (5-2) en el derbi capitalino y otra victoria contundente sobre el Eintracht Frankfurt en Champions League. En ambos encuentros, el equipo mostró una versión ofensiva letal, con Griezmann y Julián Álvarez en un nivel superlativo.

Los de Simeone buscan seguir escalando posiciones en LaLiga, donde aún arrastran los efectos de un arranque irregular. Con nueve puntos en la tabla, el objetivo es sumar una victoria que los acerque a los puestos europeos. La gran novedad en el once sería el regreso de Griezmann como titular, mientras que Sorloth podría descansar tras acumular muchos minutos.

El técnico argentino no realizará grandes cambios, ya que confía en la solidez defensiva recuperada con Lenglet y Le Normand, y en la energía de los mediocampistas jóvenes como Pablo Barrios y Nico González, quienes se han ganado su lugar en el equipo.

Celta de Vigo: urgido de su primera victoria en LaLiga

El panorama del Celta de Vigo es más complejo. Los gallegos aún no ganan en el torneo y acumulan cinco empates en siete jornadas, lo que los mantiene al borde de la zona de descenso. Aunque el equipo ha mostrado solidez en ciertos tramos de los partidos, la falta de contundencia ofensiva les ha pasado factura.

Iago Aspas, capitán y referente, será una vez más el líder del ataque acompañado de Borja Iglesias, mientras que Bryan Zaragoza aportará desborde y velocidad por las bandas. En el mediocampo, el joven Hugo Sotelo se ha consolidado como una de las gratas revelaciones del torneo, aportando equilibrio y creatividad.

Claudio Giráldez sabe que un triunfo ante el Atlético podría cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, no lo tendrá fácil ante un rival que llega inspirado y con su habitual intensidad defensiva. Balaídos, una vez más, será el escenario de un partido donde el margen de error será mínimo para ambos.