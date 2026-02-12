La semifinal de la Copa del Rey enfrenta a dos de los clubes más poderosos del fútbol español: Atlético de Madrid y FC Barcelona. El partido definirá a uno de los finalistas del torneo y promete máxima tensión por la historia reciente entre ambos equipos.

El encuentro se disputará el jueves 12 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el imponente Riyadh Air Metropolitano, estadio con capacidad para más de 70.000 espectadores. Una noche grande en Madrid que tendrá seguimiento internacional.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta, señales de pago y plataformas digitales en distintos países.

España

La 1 de TVE

RTVE Play (online)

(online) Movistar Plus+ (canales M7 y M+ LALIGA, diales 54 y 110)

(canales M7 y M+ LALIGA, diales 54 y 110) TV3 (en Cataluña)

Colombia

WIN SPORTS en TV

en TV WIN PLAY en streaming

Perú

América TV

México

SKY SPORTS 522

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horario del partido de la semifinal de Copa del Rey, país por país

El duelo entre Atlético y Barcelona tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke, Álex Baena; Ademola Lookman y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Árbitro designado para la semifinal de la Copa del Rey

El encargado de impartir justicia será Juan Martínez Munuera, árbitro experimentado en compromisos de alta exigencia en competiciones nacionales.

Cómo llegaron Atlético y Barcelona a la semifinal de la Copa del Rey

Atlético de Madrid alcanzó esta instancia tras un recorrido sólido. Eliminó a Atlético Baleares (2-3), Deportivo La Coruña (0-1) y firmó una actuación contundente frente al Real Betis (0-5), mostrando equilibrio defensivo y efectividad ofensiva.

Barcelona, por su parte, dejó en el camino a CD Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2). El conjunto azulgrana ha mostrado regularidad y capacidad para resolver partidos fuera de casa, un aspecto clave en rondas de eliminación directa.

Ficha del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona