La Fecha 3 de LaLiga 2025-26 tendrá un atractivo enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Deportivo Alavés, dos equipos que llegan con objetivos diferentes pero con la misma necesidad de sumar. El compromiso se jugará el sábado 30 de agosto a las 17:00 en España y a las 10:00 en Colombia, en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

El Atlético, dirigido por Diego Simeone, continúa afinando su once con la incorporación de nuevas caras, mientras que Alavés, bajo las órdenes de Eduardo Coudet, intentará hacerse fuerte en casa para sorprender a uno de los grandes del fútbol español.

Dónde ver Alavés vs Atlético de Madrid en España y Colombia en TV y online

El partido Alavés vs Atlético de Madrid podrá verse en vivo a través de las siguientes señales:

España: transmisión en Movistar LaLiga, LaLiga 2 y LaLiga HDR en Movistar (diales 54, 57 y 443), en Orange (110, 112 y 111) y en LaLiga TV Bar.

transmisión en Movistar LaLiga, LaLiga 2 y LaLiga HDR en Movistar (diales 54, 57 y 443), en Orange (110, 112 y 111) y en LaLiga TV Bar. Colombia: el juego estará disponible en ESPN 5 en televisión y de manera online en Disney Plus .

el juego estará disponible en en televisión y de manera online en . México: transmisión exclusiva de SKY Sports HD y SKY Plus .

transmisión exclusiva de . Estados Unidos: disponible en ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

De esta forma, los fanáticos podrán seguir el compromiso desde cualquier lugar, tanto en TV como en plataformas digitales.

A qué hora es el partido Atlético de Madrid vs Alavés, país por país

El choque en Mendizorroza arrancará a distintas horas dependiendo de la región:

España: 17:00

17:00 Colombia, Perú y Ecuador: 10:00

10:00 Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: 12:00

12:00 México: 9:00

9:00 Estados Unidos (EST): 11:00

11:00 Estados Unidos (CST): 10:00

10:00 Estados Unidos (MST): 9:00

9:00 Estados Unidos (PST): 8:00

8:00 Reino Unido: 16:00

16:00 Alemania, Francia e Italia: 17:00

Un horario ideal para disfrutar de uno de los partidos más interesantes de la jornada liguera.

Probables alineaciones de Atlético de Madrid y Alavés

Los entrenadores Diego Simeone y Eduardo Coudet ya perfilan sus formaciones para este compromiso de la Fecha 3 en LaLiga 2025-26:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Diego Simeone. Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Facundo Garcés, Aritz Castro; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Carles Aleñá, Jon Guridi, Carlos Vicente; Toni Martínez. DT: Eduardo Coudet.

Con figuras como Julián Álvarez en el Atlético y la nueva propuesta ofensiva de Alavés con Toni Martínez, se espera un partido con intensidad y alternativas en las dos áreas.

Noticias previas al partido de la Jornada 3 de LaLiga

El Atlético de Madrid busca su segunda victoria en el inicio de la temporada tras un mercado en el que ha reforzado su zona ofensiva con Julián Álvarez y Sorloth. Diego Simeone todavía trabaja en consolidar su once titular, pero la solidez defensiva con Oblak y la capacidad creativa de Thiago Almada generan gran expectativa en la afición colchonera.

Por su parte, el Deportivo Alavés afronta el duelo con la motivación de jugar en casa. El equipo de Eduardo Coudet, que se armó con varios fichajes en el verano, necesita puntos para alejarse desde temprano de la zona baja de la clasificación. Carles Aleñá y Jon Guridi se perfilan como piezas clave en la generación de juego.

Este duelo en Mendizorroza promete ser uno de los atractivos del fin de semana en LaLiga, con dos equipos que quieren confirmar sus aspiraciones en el campeonato.