La Fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se cerrará este lunes 20 de octubre con el partido entre Deportivo Alavés y Valencia CF en el Estadio de Mendizorroza. El encuentro comenzará a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, y enfrenta a dos equipos que necesitan sumar con urgencia para escapar de la zona baja de la clasificación.

Ambos conjuntos viven un presente similar. El Alavés, dirigido por Eduardo Coudet, busca reencontrarse con la victoria ante su público después de un arranque irregular. Por su parte, el Valencia, bajo el mando de Carlos Corberán, atraviesa un tramo complicado tras caer frente a Oviedo y Girona, y llega al norte del país con un plantel afectado por varias lesiones.

Dónde ver Alavés vs Valencia en España, Colombia y el mundo: opciones en TV y ONLINE

El partido será transmitido en directo a través de las principales señales oficiales de LaLiga:

España: DAZN LALIGA TV. También disponible mediante la app y la web oficial de DAZN , además de los diales 55 de Movistar y 113 de Orange .

DAZN LALIGA TV. También disponible mediante la app y la web oficial de , además de los diales y . Colombia y Sudamérica: ESPN 3 en TV y DISNEY+ en streaming.

ESPN 3 en TV y en streaming. México: SKY Sports HD.

SKY Sports HD. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports.

La cobertura incluye emisión en alta definición y acceso multiplataforma, permitiendo seguir el partido desde cualquier dispositivo, tanto en casa como en movilidad.

Dónde se juega: el Estadio de Mendizorroza

El escenario del encuentro será el histórico Estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz, con capacidad para 19.800 espectadores. Inaugurado en 1924, es uno de los estadios con mayor tradición en el fútbol español. El público del Alavés se ha caracterizado por su apoyo incondicional, convirtiendo este recinto en un campo difícil para los rivales.

En la pasada temporada, el equipo vitoriano logró la mayoría de sus puntos jugando en casa, un factor que intentará aprovechar ante un Valencia que no gana en Mendizorroza desde 2021.

A qué hora es el partido en distintos países

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Un horario ideal para cerrar el lunes con fútbol de primera división, tanto en Europa como en Latinoamérica.

Alineaciones probables de Alavés y Valencia, partido de LaLiga

Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Yusi Enríquez; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Carlos Vicente; Lucas Boyé, Abde Rebbach y Toni Martínez. DT: Eduardo Coudet.

Valencia: Julen Agirrezabala; Lucas Núñez, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Baptiste Santamaría, Diego López; Arnaut Danjuma y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

Noticias del partido: urgencias y bajas en ambos equipos

El Deportivo Alavés encara este encuentro con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso. Su rendimiento en Mendizorroza será clave para mantenerse en la categoría, y Coudet confía en el regreso de Lucas Boyé y De Arrascaeta, claves en ataque. El conjunto vasco viene de empatar fuera de casa, pero sabe que ante el Valencia no puede permitirse fallar.

Por su parte, el Valencia CF afronta el compromiso muy mermado por las bajas. A las ya conocidas ausencias de Diakhaby y Ramazani, se sumaron las de Ugrinic y Foulquier, quienes no entraron en la convocatoria. Ante esta situación, Corberán ha decidido incluir a los jóvenes Lucas Núñez y Rubo Iranzo del filial, buscando refresco en defensa y dinamismo por las bandas.

El conjunto “ché” pretende recuperar confianza y cortar la racha de dos derrotas consecutivas. Para lograrlo, dependerá del talento de Pepelu en la medular y de la capacidad ofensiva de Arnaut Danjuma y Hugo Duro, su referencia en el área.

Un duelo directo en la zona baja de LaLiga

El choque entre Alavés y Valencia será mucho más que un simple cierre de jornada. Ambos equipos comparten la urgencia de sumar y evitar que los puestos de descenso se acerquen peligrosamente. En un Mendizorroza que promete ambiente intenso, los locales apelan a su fortaleza en casa, mientras que el Valencia necesita dar un golpe de autoridad para cambiar su dinámica.

Con dos plantillas jóvenes, entrenadores con estilos ofensivos y la presión del calendario, el encuentro promete ser un duelo equilibrado y de alto voltaje en el cierre de la novena fecha de LaLiga EA Sports 2025-26.