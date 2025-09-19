Juan Camilo “Cucho” Hernández alcanzó un registro que lo coloca entre los históricos futbolistas colombianos en España. En el triunfo de Real Betis frente a Real Sociedad, el delantero pereirano celebró su partido número 100 en LaLiga, nada menos que con gol incluido. Esa anotación fue la número 18 en su paso por la máxima categoría del fútbol español, consolidando así una carrera que ha tenido constancia y protagonismo en diferentes clubes.

El hito lo ubica en el selecto grupo de jugadores colombianos que han dejado una huella profunda en el balompié español, sumándose a nombres como Luis Amaranto Perea, Carlos Bacca, Johan Mojica o Radamel Falcao. Más que una cifra redonda, los 100 partidos marcan una etapa de madurez y consolidación para el atacante formado en el Deportivo Pereira.

Futbolistas colombianos con más partidos en LaLiga

El Cucho Hernández se convirtió en el noveno futbolista colombiano en alcanzar la cifra de 100 partidos en LaLiga. El listado completo es:

Luis Amaranto Perea (Atlético de Madrid): 224.

(Atlético de Madrid): 224. Carlos Bacca (Sevilla, Villarreal y Granada): 199.

(Sevilla, Villarreal y Granada): 199. Johan Mojica (Rayo Vallecano, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Real Mallorca): 182 (activo).

(Rayo Vallecano, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Real Mallorca): 182 (activo). Bernardo Espinosa (Racing de Santander, Sporting de Gijón, Girona y Espanyol): 155.

(Racing de Santander, Sporting de Gijón, Girona y Espanyol): 155. Jeison Murillo (Valencia, Barcelona y Celta de Vigo) y Radamel Falcao (Atlético de Madrid y Rayo Vallecano): 139.

(Valencia, Barcelona y Celta de Vigo) y (Atlético de Madrid y Rayo Vallecano): 139. Hárold Lozano (Real Valladolid y Mallorca): 134.

(Real Valladolid y Mallorca): 134. Luis Javier Suárez (Granada y Almería) y Cucho Hernández (Huesca, Mallorca, Getafe y Betis): 100.

Los goles del Cucho Hernández en LaLiga

Los 18 tantos de Cucho en LaLiga han llegado con distintas camisetas.

Huesca: 4 goles.

Mallorca: 5 goles.

Getafe: 2 goles.

Betis: 7 goles.

Sus primeras celebraciones se dieron en Huesca, donde marcó 4 goles y dejó huella en la temporada en la que el club vivió su primera experiencia en la élite. Más tarde, en Mallorca, sumó 5 anotaciones que lo convirtieron en una de las referencias ofensivas de aquel plantel.

Posteriormente, con Getafe firmó 2 goles antes de llegar a Real Betis, donde ya acumula 7 dianas. La diversidad de equipos por los que ha pasado demuestra su capacidad de adaptación y su aporte constante, más allá de las circunstancias. En cada paso, el delantero samario ha sabido hacerse un espacio entre los titulares.

El impacto de Cucho Hernández en Real Betis

La llegada del delantero a Betis representó un paso importante en su carrera. En el conjunto verdiblanco encontró regularidad y confianza, lo que le ha permitido destacarse en el ataque con goles y asistencias. Su estilo de juego, basado en la movilidad, la presión alta y la capacidad para definir en el área, lo han convertido en un socio clave para los mediocampistas y extremos del equipo.

Su aporte goleador ya es evidente en el club andaluz, donde supera el promedio de un gol cada 4 partidos. Además, ha logrado consolidarse en un equipo que compite en el plano local y europeo, lo que le abre más visibilidad y oportunidades para seguir elevando su nivel competitivo.

La importancia de este registro para el fútbol colombiano

El ingreso del Cucho Hernández al grupo de colombianos con 100 partidos en LaLiga no es un simple número: representa constancia, profesionalismo y vigencia en una de las ligas más competitivas del mundo. Sus 18 goles y el recorrido en cuatro clubes distintos reflejan una trayectoria sólida que lo ubica como referente de la nueva generación de atacantes cafeteros en Europa.

Este tipo de hitos mantienen viva la tradición de grandes figuras colombianas en España, desde Faustino Asprilla y Fredy Rincón en los 90, hasta Falcao, Bacca y James Rodríguez en tiempos recientes. El Cucho, con apenas 26 años, todavía tiene camino por recorrer y la posibilidad de seguir aumentando sus cifras.

El futuro del Cucho en LaLiga

Con su aporte reciente en Real Betis y los números que lo respaldan, el Cucho Hernández tiene todo para seguir consolidándose en LaLiga. Su objetivo inmediato será aumentar su registro goleador y, a mediano plazo, acercarse a las marcas de jugadores como Carlos Bacca o Johan Mojica, quienes se mantienen en el top de presencias cafeteras en el fútbol español.

El dato de los 100 partidos es apenas el inicio de una nueva etapa en su carrera. Con la experiencia adquirida y la madurez alcanzada, Hernández se perfila como un delantero que seguirá dejando huella y que ya forma parte de la historia grande de los colombianos en LaLiga.