La Jornada 14 de LaLiga dejó un giro importante en la parte alta de la tabla. Barcelona volvió a responder en el Camp Nou y consiguió un triunfo que lo impulsa nuevamente al primer lugar del campeonato. Mientras tanto, Real Madrid no pudo superar al Girona como visitante y acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar, un detalle que comprime aún más la lucha por el liderato.

Con estos resultados, LaLiga sufrió un cambio clave: Barcelona es nuevo líder con 34 puntos, seguido muy de cerca por un Real Madrid que ahora tiene 33. La batalla por la cima continúa al rojo vivo, y cada jornada empieza a adquirir un peso decisivo en la pelea por el título de la temporada 2025-26.

Barcelona ganó y recuperó el primer lugar de LaLiga

El regreso al Camp Nou volvió a ser sinónimo de fortaleza para el Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick derrotó 3-1 al Alavés en un partido en el que mostró solidez, ritmo ofensivo y respuestas individuales determinantes.

Los goles fueron obra de Lamine Yamal, cada vez más consolidado como figura del club, y un doblete de Dani Olmo, uno de los futbolistas más influyentes en el tramo reciente del torneo. Con esta victoria, Barcelona alcanzó los 34 puntos y aprovechó el tropiezo de su máximo rival para tomar nuevamente el liderato.

Además del resultado, el equipo mostró un crecimiento táctico importante y un funcionamiento que lo proyecta como candidato sólido de cara a las próximas fechas.

Real Madrid empató con Girona y encadena 3 jornadas sin ganar

En Montilivi, Real Madrid volvió a dejar puntos. El equipo de Xabi Alonso igualó 1-1 ante el Girona, en un duelo que se resolvió con el gol de Kylian Mbappé, quien continúa siendo la principal referencia ofensiva del conjunto blanco.

Aun así, el resultado deja un dato llamativo: el Madrid suma tres jornadas seguidas sin obtener la victoria, una racha que ha permitido que Barcelona lo supere en la tabla. Con 33 puntos, el club merengue sigue en la pelea directa, pero necesita reaccionar pronto para evitar ceder más terreno en un torneo que ya comienza a marcar diferencias.

Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-26 tras la Jornada 14

La lucha por el liderato sigue abierta y promete ser una de las más intensas de los últimos años. LaLiga entra en una fase clave, y tanto Barcelona como Real Madrid ya están marcando el ritmo de una temporada que se perfila vibrante.