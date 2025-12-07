La Jornada 16 de LaLiga dejó un nuevo movimiento en la parte alta de la clasificación, con un Barcelona imparable que volvió a sumar tres puntos como visitante y un Real Madrid en caída libre que sufrió otra derrota inesperada en el Santiago Bernabéu. Mientras el conjunto azulgrana mantiene su ritmo ganador, el equipo de Xabi Alonso acumula dificultades que lo alejan del liderato en un tramo clave del campeonato.

Con solo una victoria en las últimas cinco jornadas, el Real Madrid cedió más terreno ante un Barcelona cada vez más firme en su propósito de dominar la liga. La diferencia ya es de 4 puntos y el rendimiento reciente de ambos clubes refleja tendencias opuestas que empiezan a marcar el rumbo del torneo.

Barcelona supera al Betis con una exhibición ofensiva y sostiene el liderato

El equipo de Hansi Flick visitó el Benito Villamarín y selló un vibrante triunfo 3-5 sobre el Real Betis, reafirmando su gran momento futbolístico. La figura del partido fue Ferrán Torres, autor de una tripleta que impulsó el ritmo goleador del equipo. A ello se sumaron los tantos de Roony Bardghji y Lamine Yamal, ambos claves en un Barcelona dinámico, preciso y demoledor en ataque.

Más allá de la contundencia ofensiva, el equipo supo manejar los momentos de presión del rival y mostró una capacidad de respuesta que respalda su condición de líder. Con esta victoria, Barcelona amplía su ventaja y mantiene su regularidad como principal argumento en la lucha por el título.

Real Madrid cae ante Celta y profundiza un momento preocupante en LaLiga

El panorama del Real Madrid continúa oscureciéndose. El conjunto blanco cayó en casa, esta vez 0-2 frente a Celta de Vigo, en un duelo marcado por errores defensivos y por la incapacidad de generar peligro constante en el área rival. Las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras complicaron aún más un partido en el que los dirigidos por Xabi Alonso no lograron imponer su juego ni reaccionar ante la adversidad.

El dato que inquieta al madridismo es contundente: solo un triunfo en las últimas cinco jornadas. Esta racha, sumada al buen momento del Barcelona, ha provocado un distanciamiento que exige una reacción inmediata si el equipo no quiere comprometer sus opciones en la pelea por el campeonato.

Clasificación tras la Jornada 16: Barcelona toma aire y Madrid se estanca

Tras estos resultados, la tabla de LaLiga presenta un escenario claro: Barcelona lidera con 4 puntos de ventaja, fortaleciendo su candidatura con victorias consistentes y un ataque en estado de gracia. Real Madrid, en cambio, vive su etapa más irregular de la temporada, obligado a recomponer su nivel para no quedar aún más rezagado en la lucha por la cima.

Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-26 tras la Jornada 16

La lucha por el liderato sigue abierta y promete ser una de las más intensas de los últimos años. LaLiga entra en una fase clave, y tanto Barcelona como Real Madrid ya están marcando el ritmo de una temporada que se perfila vibrante.