El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, será juzgado el próximo 2 de abril por presunta evasión fiscal durante su primera etapa al frente del club. La Fiscalía española lo acusa de haber defraudado más de un millón de euros entre 2014 y 2015 y solicita una pena de cuatro años y nueve meses de prisión.

El entrenador italiano ha asegurado que confía plenamente en la justicia y que espera resolver la situación sin complicaciones. “No estoy preocupado, pero si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la ley y voy a declarar con ilusión”, afirmó en rueda de prensa.

¿De qué se acusa a Carlo Ancelotti?

La Fiscalía de Madrid sostiene que Ancelotti, residente en España durante los años en cuestión, omitió declarar ingresos provenientes de sus derechos de imagen, los cuales fueron gestionados a través de sociedades interpuestas.

Según la acusación, el técnico declaró únicamente su salario como entrenador del Real Madrid, pero utilizó un entramado de empresas para ocultar ingresos adicionales. En concreto, los fiscales alegan que el italiano habría simulado la cesión de sus derechos de imagen a entidades sin actividad real, domiciliadas fuera de España, para eludir impuestos.

¿Cuánto dinero habría defraudado?

El monto total del presunto fraude asciende a 1,06 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:

416.000 euros en 2014

728.000 euros en 2015

Además, la Fiscalía señala que los ingresos por derechos de imagen de Ancelotti alcanzaron los 1,2 millones de euros en 2014 y 2,9 millones en 2015, cifras que no habrían sido correctamente reflejadas en su declaración de impuestos.

Ancelotti se defiende y apela a la justicia

Ancelotti insiste en que ya ganó un primer juicio sobre este tema y que la actual apelación de la Fiscalía es solo un trámite más en el proceso judicial. “Es una historia vieja que espero se resuelva pronto. Estoy tranquilo”, comentó en marzo de 2024, cuando se hizo pública la petición de pena en su contra.

El técnico italiano, que ha dirigido al Real Madrid en dos etapas (2013-2015 y desde 2021), enfatizó que acudirá a declarar con confianza en la justicia y sin temor a las consecuencias.

Casos similares: Messi y Cristiano también fueron sancionados

Ancelotti no es la primera figura del fútbol en enfrentar problemas con el fisco español. Otros jugadores de renombre han pasado por situaciones similares:

Lionel Messi fue condenado a 21 meses de prisión y una multa millonaria por fraude fiscal.

Cristiano Ronaldo recibió una sentencia de 24 meses de cárcel, que pudo evitar mediante el pago de una sanción económica.

En España, las penas menores a dos años de prisión para personas sin antecedentes penales suelen ser conmutadas por multas económicas, por lo que, en caso de ser declarado culpable, Ancelotti podría evitar la cárcel pagando una sanción.

¿Qué sigue en el caso de Ancelotti?

El juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid y se espera que el técnico comparezca en persona. Durante el proceso, la defensa intentará demostrar que no hubo intención de defraudar y que la gestión de sus ingresos se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

Mientras tanto, Ancelotti continúa al frente del Real Madrid, enfocado en los desafíos deportivos de la temporada y en la lucha por los títulos en Champions League y LaLiga.