La competición no da tregua y este miércoles 3 de diciembre ofrece un duelo de alta tensión en LaLiga. El Real Madrid viaja a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club en un partido adelantado de la jornada 19. Será el sexto compromiso consecutivo fuera de casa para los dirigidos por Xabi Alonso, quienes buscan cerrar esta gira como visitantes antes de regresar al Bernabéu para enfrentar al Celta y al Manchester City en una semana decisiva en Liga y Champions.

Athletic Bilbao vs Real Madrid: horarios, canales y señales streaming EN VIVO HOY

• España: 7:00 p.m.

• Transmisión TV: DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; Dial 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; Dial 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+)

• Plataformas online: Movistar Plus+, DAZN Spain, Amazon Prime Video

Otros países con señal abierta HOY EN VIVO:

• Colombia: 1:00 p.m. | ESPN y Disney+

• Argentina: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+

• México: 12:00 p.m. | Sky Sports e Izzi Go

• Miami: 1:00 p.m. | ESPN Deportes y Fubo Sports

El Madrid busca sacudirse en un momento crítico

El Real Madrid llega a San Mamés urgido de un triunfo que cambie la dinámica de un mes complejo. Los tres empates consecutivos en LaLiga 2025-26 no solo le arrebataron el liderato, sino que sembraron dudas sobre su consistencia en un tramo clave del campeonato. El reto no podría ser mayor: un Athletic Club en plena reacción y con la motivación de su afición tras vencer con autoridad al Levante.

La mejor noticia para los blancos es el nivel superlativo de Kylian Mbappé, autor de cinco goles en los dos últimos partidos y máximo anotador tanto de la Champions League (9) como de la Liga (14). Su presencia será determinante en un estadio históricamente exigente.

El equipo de Xabi Alonso ha vivido semanas turbulentas. Un triunfo en cinco partidos refleja el bajón: caída ante el Liverpool en Champions y empates ante Rayo Vallecano, Elche y Girona, este último responsable de arrebatarles el primer puesto. La única victoria llegó contra Olympiacos en Grecia, una noche salvada por un póker de Mbappé.

Tras varias conversaciones internas entre cuerpo técnico, directiva y jugadores, el vestuario madridista cerró filas para recuperar confianza. “Estos son procesos… lo importante es cómo los afrontamos”, dijo Xabi Alonso, quien insiste en que el equipo debe reencontrarse fuera de casa. Las palabras de apoyo de figuras como Camavinga y Valverde reflejan ese intento de cohesión.

San Mamés, un examen de máxima exigencia

El técnico madridista lo dejó claro: “En San Mamés hay que jugar con energía y concentración”. El ambiente del estadio rojiblanco suele marcar diferencias, y el Athletic aspira a aprovecharlo para mantener su buena línea.

Enfrente estará un Real Madrid que recupera a Asensio y viaja con una convocatoria de 22 jugadores para este encuentro adelantado.

El Athletic vive una montaña rusa, pero llega fuerte en casa

El Athletic Club, octavo en la tabla, arriba a este duelo tras dos partidos sin perder —triunfo ante Levante y empate en Praga por Champions—, aunque su camino reciente ha sido irregular. La derrota en el Camp Nou fue dolorosa, pero el buen rendimiento continental y la última victoria han devuelto confianza al plantel.

El gran desafío del entrenador Ernesto Valverde es la enfermería. Sin Robert Navarro, Oihan Sancet ni Iñaki Williams, los rojiblancos han debido adaptar su ataque jornada tras jornada, lo que ha limitado la continuidad de su once ideal. Aun así, en casa mantienen un balance sólido: 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas en la presente Liga.

El conjunto bilbaíno sabe que un triunfo ante el Real Madrid podría impulsar sus aspiraciones europeas y, además, agudizar la crisis blanca.