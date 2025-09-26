El FC Barcelona vivió un estreno único en su visita al Real Oviedo por LaLiga 2025/26. En el triunfo por 1-3 en el Carlos Tartiere, el equipo culé presentó por primera vez la camiseta de la colección “Black Mamba”, una equipación inédita que había generado gran expectativa.

El diseño, que mezcla el ocre pálido con detalles en negro y morado, rinde homenaje al legado de Kobe Bryant, leyenda de Los Ángeles Lakers. Su significado va más allá de lo deportivo: une dos mundos distintos -el baloncesto y el fútbol- bajo un mensaje de excelencia y mentalidad competitiva.

La camiseta “Black Mamba” del Barcelona y su debut en LaLiga

El estreno de esta camiseta estuvo rodeado de intriga. El Barcelona intentó usarla antes en partidos contra Mallorca y Levante, pero el “kit selector” de LaLiga lo impidió al considerar que no había suficiente contraste con los colores de los rivales.

Finalmente, frente al Real Oviedo, los culés pudieron vestir la equipación, convirtiendo el partido en un momento histórico. Más allá de los tres puntos, el foco estuvo en la camiseta, que ya es considerada una de las más icónicas en la historia reciente del club.

Un homenaje a Kobe Bryant desde el Fútbol Club Barcelona

La camiseta “Mamba Edition” está inspirada en los colores de los Los Ángeles Lakers, el equipo de toda la vida de Kobe Bryant. Con ocre pálido como tono principal y detalles en negro y morado, la indumentaria conecta directamente con la estética del conjunto angelino.

Su diseño incluye elementos únicos:

Escudo del Barcelona en formato monocromático.

Logo de Nike transformado en el símbolo de Kobe.

Una estética sobria que refleja la disciplina y la mentalidad “Mamba”.

Este homenaje une a dos leyendas deportivas: el Barça en el fútbol y Bryant en el baloncesto, transmitiendo un mensaje común de ambición y perfeccionismo.

La colección FC Barcelona x Kobe Bryant

La camiseta forma parte de la colección colaborativa entre el club azulgrana y la figura de Kobe. Su concepto central gira en torno a la mentalidad Mamba: “suficientemente bien nunca es suficiente”.

La colección incluye la versión Stadium, equipada con tecnología Nike Dri-FIT, que absorbe el sudor y garantiza comodidad tanto para los jugadores como para los aficionados. Con esto, el club no solo rinde tributo, sino que ofrece un producto pensado para el rendimiento deportivo y el coleccionismo.

Detalles técnicos de la camiseta Mamba Edition del Barcelona

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Color principal: ocre pálido con acabados en negro y violeta.

ocre pálido con acabados en negro y violeta. Escudo en formato monocromático con aplicación térmica.

con aplicación térmica. Símbolo de Kobe en lugar del clásico logo de Nike.

en lugar del clásico logo de Nike. Composición: 100 % poliéster, lavable a máquina.

100 % poliéster, lavable a máquina. Tecnología Nike Dri-FIT para mantenerse seco en el juego.

El resultado es una camiseta elegante, cargada de significado y pensada para trascender más allá del campo.

El contexto del homenaje a Gavi

El estreno de la camiseta coincidió con otro gesto emotivo: el apoyo a Gavi, quien atraviesa una lesión de menisco interno en la rodilla derecha que lo mantendrá de baja varios meses. Antes del inicio del partido, los once jugadores titulares saltaron al césped con una camiseta especial con el mensaje “Ànims Gavi”.

El gesto reflejó la unión del vestuario en torno a su mediocampista, quien ya había sufrido problemas en la misma rodilla en 2023. La coincidencia entre ambos homenajes convirtió el partido en un evento cargado de simbolismo y emotividad.

Un estreno que trasciende lo deportivo

La victoria en Oviedo no fue solo un triunfo más en la liga. El debut de la camiseta “Black Mamba” y el mensaje a Gavi marcaron un día especial en la temporada. El Barça logró unir deporte, historia y emociones en un mismo encuentro, consolidando una narrativa en la que cada detalle de la camiseta y cada gesto del equipo transmiten un compromiso con la excelencia, la memoria y la unión.