El FC Barcelona ha encontrado en el reglamento una vía para ganar tiempo con su nueva joya. Tal como hiciera el Real Madrid con Franco Mastantuono, el club azulgrana inscribió al joven Roony Bardghji con ficha del filial, mientras ajusta el “fair play” financiero para registrarlo en el primer equipo antes de su esperado debut oficial.

La maniobra, que ya está registrada en la web de la Federación Catalana de Fútbol, refleja el ingenio administrativo del Barça para no perder el impulso competitivo del sueco y, al mismo tiempo, respetar los estrictos controles económicos que impone LaLiga.

La inscripción provisional de Bardghji con el Barcelona

El joven extremo de 19 años aparece inscrito con el equipo filial, que compite en la cuarta división española. Este movimiento es completamente legal y permite al futbolista entrenar y jugar con el primer equipo, siempre y cuando LaLiga valide el visado temporal que habilita su participación.

El plan de la directiva es claro: liberar espacio salarial en las próximas semanas para que Bardghji obtenga su ficha del primer equipo antes del partido contra el Valencia, el 14 de septiembre, cuando Hansi Flick espera contar con él como una alternativa más en ataque.

El precedente de Mastantuono en el Real Madrid

La estrategia no es inédita. El Real Madrid hizo lo propio con Franco Mastantuono, inscribiéndolo con ficha del filial (Castilla) y otorgándole el dorsal 30, mientras el argentino sumaba minutos de calidad con el primer equipo.

Este recurso permite a los clubes ganar tiempo administrativo y financiero sin frenar la progresión deportiva de sus jóvenes talentos. El Barça, que ha hecho de la proyección de jugadores jóvenes un pilar de su proyecto, sigue ahora el mismo camino con Bardghji.

Un fichaje estratégico del Barcelona

Bardghji llegó al Barcelona este verano procedente del FC Copenhague a cambio de 2,5 millones de euros. Formado en la cantera del Malmö, dio el salto al equipo danés en 2020, y en apenas dos años se consolidó como una de las grandes promesas de Europa.

Durante su etapa en Copenhague disputó 84 partidos oficiales y anotó 15 goles, con actuaciones destacadas en la liga local y en competiciones internacionales. Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes importantes, pero fue el Barcelona el que apostó por él como parte de su proyecto de renovación ofensiva.

Ajustes para cumplir con el “fair play” financiero

El movimiento responde a una necesidad: cumplir con el “fair play” financiero que regula LaLiga. Actualmente, el Barcelona debe generar espacio salarial para formalizar la inscripción de Bardghji en el primer equipo, algo que espera resolver en los próximos días mediante salidas y ajustes en su presupuesto.

Mientras tanto, inscribirlo con el filial es una solución temporal que le permite a Flick integrarlo al grupo y trabajar en su adaptación al estilo de juego, sin que el futbolista pierda ritmo competitivo.

El plan deportivo de Hansi Flick

El técnico alemán ha seguido de cerca el proceso de adaptación del joven sueco desde su llegada. Bardghji ha mostrado en los entrenamientos su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque, aportando desborde, velocidad y visión de juego.

La idea es que pueda sumar minutos progresivamente y convertirse en una alternativa confiable para un calendario cargado que incluye LaLiga, Champions League y Copa del Rey. Su perfil encaja en la apuesta por un ataque versátil y dinámico, con jóvenes como Lamine Yamal y Gavi como referentes.

Expectativa en la afición culé

La llegada de Bardghji ha generado gran ilusión en el entorno barcelonista. Su talento y juventud lo convierten en un proyecto de futuro, pero también en una opción para el presente. Los aficionados esperan verlo debutar pronto en el Camp Nou y comprobar de primera mano por qué es considerado una de las promesas más interesantes de su generación.

Su integración al primer equipo no solo supone un refuerzo deportivo, sino también un mensaje claro: el Barcelona sigue apostando por jóvenes con proyección internacional para construir el equipo del futuro.

Lo que viene para el joven sueco

Si el plan del club avanza según lo previsto, Bardghji será registrado oficialmente en el primer equipo antes del partido contra el Valencia. Desde allí, su camino en el Barcelona dependerá de su adaptación y de su capacidad para responder a las exigencias del equipo y de una afición que ya lo espera con expectación.

Con esta jugada administrativa, inspirada en el caso de Mastantuono en el Real Madrid, el Barcelona asegura que su joya sueca no pierda tiempo y que su proyección deportiva siga en marcha, mientras ajusta las cuentas para cumplir con las normas que marcan el fútbol español.