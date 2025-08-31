El FC Barcelona continúa su gira como visitante en el inicio de la temporada. Este domingo 31 de agosto de 2025 le toca visitar al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, en un choque que promete emociones y buen fútbol. El equipo de Hansi Flick llega con puntaje perfecto en LaLiga y todavía no pisa el Spotify Camp Nou, que se encuentra en remodelación.

Los azulgranas vienen de un triunfo electrizante 2-3 ante el Levante, con protagonismo de Pedri y Ferran Torres, mientras que el Rayo Vallecano, bajo la dirección de Íñigo Pérez, busca reaccionar tras la caída 0-1 frente al Athletic Club. Con apenas tres puntos y la presión de enfrentar al vigente campeón, Vallecas será una verdadera caldera.

Canales y horarios para ver HOY Rayo vs Barcelona

Horarios por países

España: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Colombia: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Argentina: 4:30 p.m.

4:30 p.m. México: 1:30 p.m.

1:30 p.m. EE.UU: 2:30 p.m.

Televisión y Streaming

España: LaLiga TV Bar (Movistar), Orange, DAZN

LaLiga TV Bar (Movistar), Orange, DAZN Colombia: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: Sky Sports

Sky Sports EE.UU: ESPN+

El Barça busca mantener su paso perfecto

El FC Barcelona ha arrancado la temporada con fuerza: seis goles en dos partidos, puntaje perfecto y figuras en gran nivel como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Ferran Torres. La solidez ofensiva es el gran argumento de un equipo que además defiende su condición de campeón de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa.

El técnico Hansi Flick cuenta con dos fichajes de lujo: Joan García, arquero proveniente del Espanyol y ya titular indiscutible, y Marcus Rashford, llegado del Manchester United para reforzar la delantera.

El reto no es menor: este será el tercer partido consecutivo fuera de casa, algo que no ocurría desde 1989. Todo debido a las obras en el Spotify Camp Nou, que obligan al Barcelona a mantenerse itinerante hasta mediados de septiembre. El esperado regreso será en la jornada 4, frente al Valencia.

Rayo Vallecano, urgido de puntos en Vallecas

El Rayo Vallecano afronta un duelo clave ante su afición. Los de Íñigo Pérez suman solo tres puntos en dos jornadas, tras la victoria 1-3 en Montilivi frente al Girona y la derrota 1-0 contra el Athletic Club en San Mamés. Sin embargo, llegan motivados por el reciente triunfo 4-0 ante el Neman Gradna en la Conference League, que les dio el billete europeo después de 25 años.

Los números en LaLiga no son alentadores: el Rayo apenas ha generado seis remates a puerta, muy por debajo de los 18 del Barça, y con un 33% de efectividad frente al 51% azulgrana.

Con el respaldo de Vallecas y la presión de no ceder más terreno, el equipo madrileño buscará sorprender al campeón con su intensidad y presión alta, aunque enfrenta a un rival que parece llegar con mejores armas ofensivas.