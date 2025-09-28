La jornada 7 de LaLiga 2025-26 dejó un cambio significativo en la parte alta de la clasificación. FC Barcelona, con una victoria ajustada sobre Real Sociedad, asumió el liderato y se mantiene invicto con 19 puntos. El conjunto azulgrana aprovecha la derrota de Real Madrid en el derbi frente al Atlético, resultado que movió por completo la tabla.

La caída blanca y el triunfo culé reavivan la emoción en la lucha por el título. Villarreal y Elche también se consolidan como protagonistas de este inicio de temporada, mientras que equipos tradicionales como Sevilla y Betis intentan no perder contacto con los puestos europeos.

Barcelona líder de LaLiga tras la jornada 7

El partido entre Barcelona y Real Sociedad terminó con victoria azulgrana por 2-1 gracias a los goles de Jules Koundé y Robert Lewandowski. El triunfo permitió al equipo de Hansi Flick llegar a 19 puntos con una diferencia de gol de +16, la más alta del campeonato.

El rendimiento del Barça está marcado por su solidez defensiva y un ataque efectivo que lo mantiene invicto. Esta combinación le permitió aprovechar el tropiezo de su rival directo y quedarse con la cima de la clasificación.

Clasificación de LaLiga 2025-26 (Jornada 7):

La tabla de posiciones tras siete jornadas presenta a Barcelona como nuevo líder, seguido de cerca por Real Madrid y Villarreal:

FC Barcelona – 19 puntos (+16) Real Madrid – 18 puntos (+8) Villarreal – 16 puntos (+8) Elche CF – 13 puntos (+4) Atlético de Madrid – 12 puntos (+5) Espanyol – 12 puntos (+1) Getafe – 11 puntos (-1) Real Betis – 10 puntos (+2) Sevilla FC – 10 puntos (+1) Athletic Club – 10 puntos (-1) Osasuna – 8 puntos (0) Deportivo Alavés – 8 puntos (-1) Valencia CF – 8 puntos (-2) Levante – 5 puntos (-3) Rayo Vallecano – 5 puntos (-3) Celta de Vigo – 5 puntos (-3) Real Sociedad – 5 puntos (-4) Mallorca – 5 puntos (-5) Real Oviedo – 3 puntos (-9) Girona – 3 puntos (-13)

Real Madrid cae en el derbi madrileño

Real Madrid sufrió un duro golpe en la séptima jornada al perder 5-2 contra Atlético de Madrid en el Metropolitano. Este resultado no solo significó una derrota contundente, también le costó el liderato. Los dirigidos por Xabi Alonso quedaron en la segunda posición con 18 puntos y una diferencia de +8.

La caída en el clásico madrileño abre interrogantes sobre la capacidad del equipo para mantener regularidad en una temporada larga y exigente. El calendario próximo será determinante para evaluar su reacción.

Villarreal se mantiene tercero en la clasificación

Con 16 puntos y un balance de +8, Villarreal ocupa la tercera casilla de LaLiga. El Submarino Amarillo sigue mostrando consistencia en sus resultados y se perfila como un serio candidato a pelear los puestos europeos.

Su fortaleza radica en la regularidad y el aporte colectivo de un plantel que responde tanto en defensa como en ataque. Cada punto obtenido lo mantiene en el radar de los equipos que buscan protagonismo en la parte alta.

Elche sorprende en el cuarto lugar

Elche CF se ubica cuarto en la tabla con 13 puntos y diferencia de +4, consolidándose como la gran sorpresa de esta temporada. Con victorias importantes y un rendimiento por encima de lo esperado, se ha ganado un espacio entre los mejores del torneo.

La campaña del conjunto ilicitano refleja disciplina táctica y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Su reto será mantener el nivel a medida que avancen las jornadas.

Atlético de Madrid revive en LaLiga

Atlético de Madrid protagonizó la gran noticia de la jornada con su victoria 5-2 sobre Real Madrid. Este resultado lo llevó a 12 puntos y una diferencia de +5, escalando al quinto puesto de la clasificación.

El equipo de Diego Simeone mostró una versión ofensiva más arriesgada y contundente, lo que le permitió sumar tres puntos vitales y recuperar confianza tras un arranque irregular.

La lucha por evitar el descenso en LaLiga

La parte baja de la tabla presenta una situación apretada. Girona y Real Oviedo ocupan las últimas posiciones con apenas 3 puntos, mientras que Mallorca, Real Sociedad y Celta de Vigo también se encuentran en riesgo con solo 5 unidades.

El panorama en esta zona refleja la tensión que se vive jornada tras jornada. Los equipos comprometidos deberán sumar rápidamente para no quedar relegados en la carrera por la permanencia.