La carrera por la presidencia del FC Barcelona empezó a calentarse con una declaración que no pasó desapercibida. Marc Ciria, opositor a Joan Laporta y aspirante a convertirse en el presidente número 42 del club, lanzó una promesa tan ambiciosa como simbólica: hacer “todo lo posible” para que Lionel Messi vuelva a estar vinculado al Barcelona.

El mensaje fue directo, emocional y estratégico. En el acto oficial de lanzamiento de su plataforma electoral, Ciria dejó claro que el nombre de Messi será uno de los ejes centrales de su proyecto. No solo como ídolo deportivo, sino como una figura clave para conectar el pasado glorioso del club con las nuevas generaciones de aficionados y socios.

Marc Ciria lanza su candidatura a la presidencia del Barcelona

Marc Ciria presentó oficialmente su proyecto en un acto multitudinario celebrado en la Sala Bikini de Barcelona, con la asistencia de alrededor de 700 personas. Allí anunció la creación del ‘Moviment 42’, la plataforma con la que busca liderar el club en el próximo proceso electoral.

Desde el inicio de su discurso, el candidato dejó claro que su propuesta va más allá de lo estrictamente deportivo. Habló de identidad, de proyección internacional y de recuperar vínculos emocionales que, según él, el club no puede permitirse perder. En ese contexto, el nombre de Lionel Messi apareció como una figura central.

Messi como eje del proyecto electoral de Ciria

Durante su intervención, Ciria fue contundente al explicar por qué considera imprescindible el regreso de Messi al entorno del club. “Hay que convertir a Messi en un puente generacional entre el pasado glorioso del club y las nuevas generaciones”, afirmó ante los asistentes.

Para el candidato, Messi no es solo el mejor futbolista de la historia del Barcelona, sino también el deportista más querido del mundo, una figura que trasciende el fútbol y que representa un activo estratégico en términos deportivos, sociales y económicos.

“Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que haga falta”

En el turno de preguntas con socios, el tema volvió a aparecer. Uno de los asistentes consultó directamente cuál debería ser el papel de Lionel Messi en el Barcelona, especialmente en un contexto en el que se especula con que el argentino podría pronunciarse durante el proceso electoral.

La respuesta de Ciria fue tajante: “Ya dijimos en 2021 que era el mejor puente generacional a nivel deportivo y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que haga falta para que vuelva”.

La frase generó aplausos y rápidamente se difundió en redes sociales y medios deportivos, convirtiéndose en uno de los titulares del día en el entorno culé.

El significado del regreso de Messi para el Barcelona

Más allá de la literalidad de la promesa, Ciria explicó que el regreso de Messi no debe entenderse únicamente como un retorno al césped. Su visión apunta a una vinculación institucional y estratégica con el club.

Según su planteamiento, Messi podría desempeñar un rol clave como:

Embajador global del FC Barcelona.

Referente institucional en la nueva etapa del club.

Figura central en proyectos deportivos, formativos y comerciales.

“Por su figura trasciende lo deportivo: hay que salir al mundo y entenderlo”, sostuvo Ciria, remarcando la dimensión internacional del argentino y su capacidad para fortalecer la marca Barça a nivel global.

Un mensaje que interpela a Laporta y a la directiva actual

Las declaraciones de Ciria también se interpretan como un mensaje directo a Joan Laporta, actual presidente del club. La relación entre Laporta y Messi quedó marcada por la salida del argentino en 2021, un episodio que aún genera heridas abiertas en buena parte del barcelonismo.

Al poner a Messi como prioridad electoral, Ciria busca conectar con ese sentimiento de deuda pendiente que persiste entre muchos socios. Su discurso apunta a diferenciarse claramente de la actual gestión, presentándose como la alternativa que puede recomponer ese vínculo histórico.

Moviment 42: identidad, legado y futuro

El nombre de la plataforma electoral no es casual. ‘Moviment 42’ hace referencia al objetivo de Ciria de convertirse en el presidente número 42 del FC Barcelona. Pero también simboliza una idea de renovación apoyada en la identidad histórica del club.

Dentro de ese marco, Messi aparece como el símbolo perfecto:

Representa la era más exitosa del Barça.

Conecta emocionalmente con varias generaciones.

Mantiene una vigencia mediática y deportiva única.

Ciria insistió en que su proyecto no se basa en promesas vacías, sino en entender al Barcelona como una institución global que debe reconciliar su historia con su futuro.

El impacto inmediato de la promesa en el entorno culé

Las palabras del candidato no tardaron en generar reacciones. En redes sociales, la frase “haremos todo para que Messi vuelva” se convirtió en tendencia entre aficionados del Barcelona.

Algunos celebraron la iniciativa como un acto de justicia simbólica con el máximo ídolo del club. Otros pidieron prudencia y claridad sobre qué significa exactamente ese “regreso”. En cualquier caso, el objetivo de Ciria se cumplió: poner a Messi en el centro del debate electoral.

Messi y el factor emocional en las elecciones del Barcelona

Históricamente, las elecciones del Barcelona no se ganan solo con balances económicos o proyectos deportivos. El factor emocional ha sido siempre determinante. Y pocos nombres generan tanta emoción como el de Lionel Messi.

Al utilizar su figura como bandera, Marc Ciria apuesta fuerte. Sabe que Messi es un consenso transversal entre socios de distintas edades y sensibilidades. Su promesa no es menor: es una declaración de intenciones que busca marcar la agenda desde el inicio de la campaña.

Una promesa que puede cambiar el rumbo de la campaña

Con esta declaración, Marc Ciria dejó claro que su candidatura no será silenciosa ni conservadora. Al contrario, eligió uno de los temas más sensibles del barcelonismo para lanzar su proyecto y diferenciarse.

El regreso de Messi, en cualquiera de sus formas, se instala así como uno de los grandes ejes del debate electoral. Y con ello, el Barcelona vuelve a mirar a su mayor leyenda como parte de su futuro, no solo de su pasado.