El Barcelona vuelve a ser protagonista en Europa gracias a uno de sus talentos más jóvenes. Lamine Yamal alcanzó un registro que parecía reservado para nombres consagrados y lo hizo rompiendo una marca que tenía dueño claro: Kylian Mbappé.

El atacante culé se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 10 GOLES en la UEFA Champions League. Lo logró con apenas 18 años y 248 días, superando el registro que Mbappé había establecido con 18 años y 350 días.

El dato no solo sorprende por la cifra, sino por lo que representa. Se trata de una marca que durante años fue considerada intocable, teniendo en cuenta el nivel de precocidad que mostró Mbappé en sus inicios. Ahora, Yamal no solo la iguala, sino que la supera con margen.

A qué edad Yamal superó a Mbappé en este récord histórico

La comparación entre ambos futbolistas deja claro el impacto del logro. Los números evidencian la dimensión de lo conseguido por el jugador del Barcelona.

Lamine Yamal: 18 años y 248 días

18 años y 248 días Kylian Mbappé: 18 años y 350 días

18 años y 350 días Erling Haaland: 19 años y 212 días

Superar a Mbappé en un registro de este tipo es significativo. El delantero francés fue durante años el referente en cuanto a precocidad en el fútbol europeo, marcando récords desde muy joven.

Que Yamal haya conseguido adelantarse en esta marca refuerza la percepción de que su crecimiento está rompiendo todos los parámetros habituales. Además, lo posiciona junto a nombres como Erling Haaland, otro de los delanteros más determinantes del fútbol actual.

Cuántos partidos necesitó Yamal para lograr este récord

Otro de los aspectos que hace aún más impactante el dato es la velocidad con la que Yamal alcanzó la cifra. El delantero del Barcelona necesitó 31 partidos para llegar a los 10 goles en el máximo nivel europeo. Este número refleja una progresión constante. No se trata de una explosión puntual, sino de un rendimiento sostenido a lo largo de varias temporadas.

Desde su debut, Yamal ha ido ganando protagonismo en el equipo. Su crecimiento ha sido acompañado por minutos, confianza y responsabilidad en partidos de alta exigencia. Esa continuidad ha sido clave para alcanzar el récord en un tiempo tan reducido.

Cómo se reparten los goles de Yamal en el récord de la Champions League

El recorrido goleador de Yamal se ha construido enfrentando a rivales de alto nivel, lo que le da aún más valor a su registro.

2024-25 , el jugador marcó 5 goles ante AS Mónaco, Atalanta, Benfica, Borussia Dortmund e Inter de Milán . Cada uno de esos partidos representó un escenario competitivo exigente.

, el jugador marcó . Cada uno de esos partidos representó un escenario competitivo exigente. 2025-26, volvió a alcanzar 5 anotaciones hasta la clasificación del Barcelona a cuartos de final, así que tiene la posibilidad de aumentar las cifras. Esta vez lo hizo frente a Olympiacos, Club Brugge, FC Copenhagen y Newcastle, equipo al que le marcó en dos partidos.

La distribución de los goles demuestra que Yamal no depende de un solo tipo de partido o rival. Su capacidad para aparecer en distintos contextos es una de sus principales fortalezas.

El impacto de Yamal en el Barcelona actual

El crecimiento de Yamal no solo se refleja en estadísticas individuales. Su rendimiento tiene un impacto directo en el funcionamiento del Barcelona. El equipo ha encontrado en él a un jugador capaz de desequilibrar partidos. Su velocidad, técnica y capacidad de definición lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

Dentro del sistema de juego, Yamal aporta verticalidad y creatividad. Es un futbolista que puede generar ventajas en el uno contra uno, pero también aparecer en el área para finalizar jugadas. Su protagonismo ha ido en aumento, consolidándose como una de las piezas clave en el ataque del equipo.