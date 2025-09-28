El FC Barcelona volvió a tener en cancha a Lamine Yamal tras cuatro partidos de ausencia. El joven de 18 años, que arrastraba una lesión en la ingle, regresó en el duelo de LaLiga ante la Real Sociedad y lo hizo con un impacto inmediato que cambió el rumbo del partido.

El extremo, que presentó antes del inicio el Trofeo Kopa que obtuvo en la ceremonia del Balón de Oro, empezó el compromiso en el banquillo. Sin embargo, apenas ingresó al campo se convirtió en el protagonista de la remontada culé.

Yamal regresó tras una lesión en la ingle

La dolencia física había mantenido a Yamal alejado de la competencia oficial durante cuatro encuentros. En ese periodo, el equipo de Hansi Flick supo sacar resultados, pero echó en falta el desequilibrio y la chispa del canterano.

Su reaparición en la competencia era muy esperada y el propio jugador respondió mostrando que su recuperación estaba completa. El regreso se produjo en un contexto exigente, con un Barcelona que necesitaba darle la vuelta a un partido difícil.

Lamine Yamal regresó dando la asistencia que definió la victoria

Yamal ingresó al minuto 58 en lugar de Roony Bardghji. En la primera jugada ofensiva que protagonizó, generó una acción decisiva: desbordó por su sector y asistió a Robert Lewandowski, que marcó el 2-1 definitivo para darle el triunfo al Barcelona sobre la Real Sociedad.

Ni un minuto completo en cancha necesitó el juvenil para demostrar por qué es considerado uno de los grandes talentos del fútbol mundial. Su regreso tuvo efecto inmediato y mostró que sigue siendo determinante en momentos clave.

Lamine Yamal: el dorsal 10 y el Trofeo Kopa

El partido también estuvo acompañado de un componente simbólico. Antes del inicio, Yamal presentó ante la afición el Trofeo Kopa, que recibió como mejor futbolista joven del mundo en la última gala del Balón de Oro.

Ese reconocimiento llega en la temporada en la que asumió el dorsal 10 del Barcelona, un número histórico cargado de responsabilidad que antes vistieron leyendas como Ronaldinho y Lionel Messi. Su actuación ante la Real Sociedad confirmó que está preparado para llevarlo con jerarquía.

Los números de Yamal en la temporada 2025-26

Aunque las lesiones lo han limitado en el arranque, las cifras de Lamine Yamal siguen siendo notables en este curso:

4 partidos jugados en LaLiga.

en LaLiga. 2 goles y 3 asistencias , incluido el pase decisivo frente a la Real Sociedad.

, incluido el pase decisivo frente a la Real Sociedad. Participación directa en 5 goles en los pocos encuentros que ha disputado.

El impacto del extremo culé no solo se mide en números, sino también en la energía y confianza que transmite cada vez que pisa el césped.

Hansi Flick y la gestión del talento joven

El técnico alemán Hansi Flick ha sido prudente en la gestión de Yamal. Tras su lesión, decidió darle minutos en la segunda parte, evitando riesgos de recaídas y aprovechando su explosividad para el tramo final.

La apuesta funcionó: Yamal entró con frescura, tomó la responsabilidad ofensiva y fue clave en el resultado. Flick destacó después del encuentro que el joven es una pieza esencial en el proyecto y que, poco a poco, volverá a tener más protagonismo.

La afición del Barcelona celebra a su nueva estrella

La afición del Barcelona celebró con entusiasmo cada intervención del extremo. El estadio se rindió al talento de un jugador que, pese a su corta edad, ya es símbolo de confianza y desequilibrio.

El retorno de Yamal fue un recordatorio de lo que significa tener un crack capaz de cambiar partidos en cuestión de segundos, algo que ilusiona al barcelonismo de cara a la temporada.

Un crack total con presente y futuro

El regreso de Lamine Yamal, con asistencia inmediata y un rendimiento sobresaliente, confirma que el Barcelona cuenta con un crack total. Su juventud, combinada con madurez futbolística, lo convierten en una pieza indispensable tanto para el club como para la selección española.

Con apenas 18 años, el canterano suma títulos individuales, un dorsal histórico y actuaciones decisivas. Su regreso frente a la Real Sociedad marca un nuevo capítulo en una carrera que apenas empieza, pero que ya promete dejar huella en la historia del fútbol.