El interés del FC Barcelona por Harry Kane empieza a tomar forma en los despachos del Camp Nou, donde ya se analiza la posibilidad de una inversión importante por el delantero inglés. Sin embargo, desde Alemania la postura del goleador del Bayern Múnich comienza a marcar un giro que podría alterar los planes de los catalanes.

El plan del Barcelona ante la posible salida de Lewandowski

En los despachos azulgranas saben que la etapa de Robert Lewandowski se acerca a su recta final. Con contrato hasta junio de 2026, el polaco sigue rindiendo a gran nivel, pero su edad obliga a la directiva a pensar en un reemplazo de garantías. Según el diario SPORT, la prioridad inicial era Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, aunque su elevado costo lo aleja de la operación.

El nombre de Erling Haaland también fue puesto sobre la mesa, pero el Manchester City no contempla su salida y el músculo financiero del Barcelona no permite grandes desembolsos. En ese contexto, Harry Kane ha emergido como una opción más realista, por su perfil y experiencia.

El delantero inglés, máximo goleador histórico de su selección, mantiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2027, aunque su acuerdo incluye una cláusula de rescisión cercana a 65 millones de euros, activable a partir del próximo verano.

Harry Kane se distancia del Barcelona

Mientras en Barcelona se mantiene viva la esperanza, desde Múnich las señales apuntan a una realidad distinta. En su más reciente rueda de prensa, Harry Kane reafirmó su compromiso con el Bayern, dejando entrever que podría ampliar su vínculo con el club alemán.

“¿Quedarme? Lo consideraría”

“¿Quedarme? Lo consideraría. Aún no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgen, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación sincera. Obviamente, depende de cómo vaya el año y de lo que consigamos. Ahora mismo estamos en un momento fantástico y no pienso más allá”, afirmó el delantero.

Con estas palabras, el inglés parece enfriar los rumores de una salida inmediata. Aunque su cláusula de rescisión permitiría un movimiento en 2026, su prioridad, por ahora, sigue siendo triunfar en el Bayern Múnich, donde mantiene contrato hasta junio de 2027.

Kane, una inversión que el Barça considera viable

El Barcelona ve en Kane un perfil similar al de Lewandowski cuando llegó desde Alemania: un goleador maduro, experimentado y con capacidad para rendir en la élite pese a la edad. Con 32 años, el inglés no depende de la velocidad, sino de su lectura de juego y su eficacia en el área, cualidades que podrían prolongar su rendimiento durante varias temporadas.

Por ello, en el Camp Nou creen que pagar alrededor de 50 millones de libras por su fichaje no sería un gasto, sino una inversión razonable si logra liderar el ataque culé por cuatro o cinco años más.

La competencia y el deseo del jugador

No obstante, la carrera por Harry Kane no será sencilla. Varios clubes de la Premier League estarían dispuestos a tentar al goleador con un regreso a Inglaterra, donde todavía podría superar el récord histórico de Alan Shearer. En ese grupo aparece el Tottenham Hotspur, que sueña con repatriarlo, aunque la falta de resultados y la ausencia de Champions League podrían jugarle en contra.

En paralelo, algunos clubes de Arabia Saudita también se preparan para lanzar ofertas multimillonarias, capaces de superar cualquier propuesta europea. Sin embargo, el propio jugador habría decidido esperar hasta el final de la temporada antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.