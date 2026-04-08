Aunque la temporada todavía está en marcha, en el Barcelona ya se analizan movimientos de cara al próximo mercado de fichajes. Uno de los objetivos más claros dentro de la planificación deportiva es reforzar la defensa con un central de jerarquía que encaje en el sistema del entrenador Hansi Flick.

Dentro de ese plan, el nombre que aparece como prioridad es el del defensor italiano Alessandro Bastoni, actualmente figura del Inter Milan. Su perfil reúne varias de las características que busca el Barcelona: solidez defensiva, salida limpia de balón y experiencia en el máximo nivel europeo.

Bastoni se ha consolidado como uno de los centrales más completos del fútbol italiano. Su capacidad para iniciar jugadas desde la defensa y su lectura táctica lo convierten en un jugador ideal para equipos que priorizan la posesión y el control del juego. Sin embargo, el interés deportivo no siempre coincide con la viabilidad económica de una operación.

El precio de Bastoni que complicaría el fichaje del Barcelona

El principal problema para el Barcelona en la negociación por Bastoni es el valor que el Inter asigna al futbolista. Las cifras que se manejan en el mercado sitúan la operación cerca de los 60 millones de euros. Para el club italiano, el defensor es una pieza clave dentro del proyecto deportivo, por lo que no existe intención de negociar por una cantidad significativamente inferior.

En el caso del Barcelona, esa cifra supera las previsiones financieras que el club está dispuesto a asumir en la próxima ventana de transferencias. La entidad continúa trabajando bajo una política de equilibrio económico que limita las grandes inversiones. Por ese motivo, la dirección deportiva azulgrana ya explora alternativas en caso de que la operación por Bastoni no pueda concretarse. Y en ese escenario aparece un nombre que comienza a ganar protagonismo.

Jhon Lucumí, el colombiano que aparece como alternativa del Barcelona

El futbolista que surge como plan alternativo para reforzar la defensa es el colombiano Jhon Lucumí, actualmente defensor del Bologna FC. Según informaciones procedentes de la prensa italiana, especialmente del diario Il Resto del Carlino, el central de la Colombia national football team es el elegido por el Barcelona en caso de que la negociación por Bastoni no prospere.

Lucumí, de 27 años, se ha consolidado como uno de los zagueros más fiables de la Serie A, mostrando una evolución notable desde su llegada al fútbol italiano. El defensor ha sido clave en el crecimiento deportivo del Bologna, equipo que ha protagonizado una de las etapas más competitivas de su historia reciente.

Las cifras del posible fichaje de Jhon Lucumí en Barcelona

Uno de los aspectos que hacen atractivo el fichaje de Lucumí para el Barcelona es su costo de mercado. Las estimaciones que circulan en Italia apuntan a una operación cercana a los 25 millones de euros. Esta cifra representa menos de la mitad de lo que costaría Bastoni, lo que convierte al colombiano en una alternativa mucho más viable desde el punto de vista financiero.

Para un club que busca reforzarse sin comprometer su estabilidad económica, esta diferencia puede ser determinante en el momento de tomar una decisión. Además, el jugador se encuentra en una etapa madura de su carrera, con experiencia en una de las ligas más exigentes del fútbol europeo.

El perfil de Lucumí que encaja con el estilo del Barcelona

Más allá del aspecto económico, el perfil futbolístico de Lucumí también responde a las características que busca el Barcelona en un defensor. Se trata de un central zurdo, un detalle especialmente valorado en equipos que construyen el juego desde la defensa. Su capacidad para romper líneas mediante el pase y su seguridad en la conducción de balón lo convierten en un jugador ideal para sistemas basados en la posesión.

En el esquema de Hansi Flick, los centrales deben tener la capacidad de participar activamente en la salida del balón y contribuir a la construcción del juego ofensivo. Lucumí ha demostrado en el Bologna que posee esas cualidades. Su precisión en los pases y su calma bajo presión le permiten iniciar ataques con eficacia.

El crecimiento de Lucumí en Bologna y su impacto internacional

El rendimiento de Lucumí ha sido uno de los factores que explican el crecimiento del Bologna en los últimos años. El club italiano ha logrado consolidarse como un equipo competitivo dentro de la Serie A y ha protagonizado una histórica participación en competiciones europeas.

En ese proceso, el central colombiano ha sido una pieza clave en la estructura defensiva del equipo. Su regularidad y liderazgo han reforzado su reputación dentro del fútbol italiano. Además, Lucumí mantiene un papel relevante dentro de la Selección Colombia, donde se ha consolidado como uno de los defensores habituales en el equipo nacional. Ese recorrido internacional también suma valor a su perfil en el mercado europeo.

El plan del Barcelona para reforzar su defensa en el mercado de fichajes

La planificación deportiva del Barcelona continúa enfocada en fortalecer su defensa para la próxima temporada. El objetivo principal sigue siendo Bastoni, pero las dificultades económicas de la operación obligan al club a mantener alternativas abiertas.

En ese escenario, el nombre de Jhon Lucumí aparece cada vez con más fuerza como una opción real para el equipo azulgrana. Su rendimiento en Italia, su perfil técnico y su costo accesible lo convierten en un candidato que encaja dentro de la estrategia del Barcelona para competir al máximo nivel sin perder equilibrio financiero en el mercado de fichajes.

FAQ: Mercado de fichajes del Barcelona 2026

¿A quién quiere fichar Barcelona para reforzar su defensa?

El principal objetivo del Barcelona en el mercado es Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán. El central italiano encaja en el perfil que busca el club por su capacidad para salir jugando desde el fondo, su experiencia en competiciones europeas y su liderazgo en la zaga.

¿Quién es la alternativa si no se concreta el fichaje de Bastoni en Barcelona?

Si la operación por Bastoni no prospera, el Barcelona tiene en el radar al colombiano Jhon Lucumí, central del Bologna y habitual en la Selección Colombia. Su rendimiento en la Serie A y su perfil de defensor zurdo lo convierten en una opción atractiva.

¿Cuánto le costaría al Barcelona el fichaje de Jhon Lucumí?

Las informaciones que surgen desde Italia apuntan a una operación cercana a los 25 millones de euros por Lucumí. Esa cifra es considerablemente menor a la de Bastoni, lo que lo convierte en una alternativa más accesible para el Barcelona en el mercado.