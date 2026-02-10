La Copa del Rey vuelve a cruzar los caminos de dos viejos conocidos del fútbol español: Barcelona y Atlético de Madrid. Esta vez, el contexto es una semifinal que promete tensión máxima, con un partido de ida programado para el 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano y una vuelta que se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou. Más allá del presente de ambos equipos, hay un dato histórico que vuelve a escena y que explica buena parte del ambiente que rodea este cruce.

Para el barcelonismo, se trata de una estadística que genera confianza. Para la afición rojiblanca, en cambio, es una herida abierta que se reactiva cada vez que el sorteo los enfrenta al conjunto azulgrana. Todo gira alrededor de una tendencia que se mantiene firme desde hace más de una década y que tiene como protagonista al técnico argentino Diego Simeone.

Barcelona vs Atlético con Simeone: un historial que marca época

Desde la llegada de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid en 2011, los enfrentamientos ante el Barcelona han sido constantes y decisivos en todas las competiciones. Son escenario para una rivalidad intensa, pero con un balance que no deja indiferente a nadie.

En 41 partidos oficiales entre Barcelona y Atlético con Simeone como entrenador colchonero, los números son claros:

23 victorias del Barcelona

12 empates

6 triunfos del Atlético de Madrid

Más allá del frío conteo, el dato refleja una tendencia sostenida en el tiempo. No se trata de una racha puntual ni de una coincidencia reciente, sino de un patrón que se ha repetido temporada tras temporada, incluso en los momentos más competitivos del Atlético.

El Camp Nou, territorio imposible para el Atlético de Simeone

Si hay un apartado del historial que genera especial frustración en la afición rojiblanca, ese tiene que ver con los partidos disputados en el Camp Nou. Desde 2011, el Atlético de Madrid nunca logró ganar como visitante al Barcelona en partidos oficiales con Simeone en el banquillo.

Han pasado más de diez años, múltiples plantillas, refuerzos de jerarquía y etapas muy distintas del Barça, pero el desenlace en ese estadio siempre ha sido el mismo: victoria azulgrana o empate insuficiente para los intereses colchoneros.

Este dato cobra una relevancia particular en la actual semifinal de Copa del Rey, ya que el duelo de vuelta se jugará precisamente en territorio culé. Para el Barcelona, es un respaldo estadístico; para el Atlético, un desafío psicológico que va más allá de lo futbolístico.

Semifinal de Copa del Rey: el nuevo reto para Simeone

El cruce copero plantea un escenario distinto al de LaLiga. Las eliminatorias a doble partido permiten matices, estrategias y momentos de gestión que Simeone domina como pocos. Sin embargo, la estadística frente al Barcelona aparece como un obstáculo simbólico que el Atlético aún no ha logrado derribar.

El partido de ida en el Metropolitano se presenta como una oportunidad clave para el conjunto rojiblanco. Conseguir ventaja en casa no solo sería importante en el marcador, sino también en el aspecto emocional, de cara a una visita al Camp Nou donde la historia reciente no juega a su favor.

Para el Barcelona, en cambio, el reto es sostener una hegemonía que se ha convertido en costumbre. Ganar, empatar con goles o incluso minimizar daños en Madrid podría dejar la eliminatoria muy encaminada antes del choque definitivo.

Por qué esta estadística pesa tanto en la previa de la semifinal de Copa del Rey

Los números no juegan los partidos, pero sí construyen relatos. Y en este caso, el relato está profundamente instalado tanto en la afición del Atlético como en la del Barcelona. Cada nuevo enfrentamiento reactiva debates, recuerdos y comparaciones que inevitablemente influyen en la percepción del cruce.

Para muchos hinchas colchoneros, esta estadística es vista como una barrera pendiente de superar en la era Simeone, una especie de asignatura incompleta frente a uno de sus grandes rivales. Para el barcelonismo, en cambio, es una muestra de autoridad sostenida incluso en contextos adversos.

La Copa del Rey ofrece ahora un nuevo capítulo para intentar romper -o reafirmar- esa dinámica histórica.

Barcelona y Simeone: historia reciente que condiciona el presente

Más allá de nombres, sistemas o momentos de forma, la relación entre Barcelona y el Atlético de Simeone se ha definido por una constante: el dominio azulgrana en el balance global. Incluso en temporadas donde el Atlético fue campeón de Liga o protagonista en Europa, los duelos ante el Barça mantuvieron esa inclinación.

Con una semifinal en juego y dos partidos por delante, la estadística vuelve a colocarse en el centro del análisis. No decide eliminatorias, pero sí explica por qué este cruce genera tanta expectativa, tensión y debate antes incluso de que ruede el balón.

El reto está planteado. Simeone busca, una vez más, cambiar una historia que se resiste. El Barcelona, mientras tanto, llega con el respaldo de los números y la convicción de que, ante el Atlético, ha sabido imponer su ley durante más de una década.