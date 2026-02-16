La Jornada 23 de LaLiga dejó un giro inesperado en la pelea por el título. El Barcelona, que llegaba como líder del campeonato, cayó en su visita al Girona y perdió el primer lugar de la clasificación. En un partido lleno de momentos decisivos, el foco quedó en el primer penalti fallado en la carrera de Lamine Yamal, una acción que terminó marcando el desarrollo del encuentro.

El Barça se había adelantado en el marcador, pero no logró sostener la ventaja. El Girona remontó y aprovechó el tropiezo azulgrana, mientras que la victoria del Real Madrid en la misma jornada completó el cambio en la cima. Así, la tabla de posiciones quedó con nuevo líder y un campeonato que vuelve a apretarse.

El penalti fallado de Lamine Yamal que cambió el partido

En el cierre del primer tiempo, el Barcelona tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal. Lamine Yamal, uno de los jugadores más determinantes del equipo en la temporada, asumió la responsabilidad. Sin embargo, el balón se estrelló en el poste izquierdo del arco defendido por el arquero Paulo Gazzaniga y el partido cambió de rumbo.

Fue el primer penalti fallado por Yamal en su carrera profesional, un detalle que tomó relevancia por el contexto del encuentro. De haber convertido, el Barcelona habría tomado una diferencia clave antes del descanso.

Así fue la derrota del Barcelona ante Girona

El Barcelona se había puesto en ventaja con gol de Pau Cubarsí, pero el Girona reaccionó en el segundo tiempo. Los goles de Thomas Lemar y Fran Beltrán sellaron la remontada 2-1 en un partido intenso y muy disputado.

La derrota frenó la racha positiva del equipo culé y evidenció la importancia de aprovechar cada oportunidad en partidos cerrados.

Así quedó la clasificación de LaLiga tras la Jornada 24

El resultado en Girona, sumado a la victoria del Real Madrid 4-1 ante la Real Sociedad, modificó la parte alta de la tabla. El Barcelona pasó del primer lugar al segundo.

Así quedó la clasificación:

1- Real Madrid: 60 puntos, +34 (24 partidos)

2- FC Barcelona: 58 puntos, +39 (24 partidos)

3- Villarreal CF: 45 puntos, +18 (23 partidos)

4- Atlético de Madrid: 45 puntos, +17 (24 partidos)

5- Real Betis: 41 puntos, +10 (24 partidos)

6- RCD Espanyol: 35 puntos, -4 (24 partidos)

7- Celta de Vigo: 34 puntos, +5 (24 partidos)

8- Real Sociedad: 31 puntos, -1 (24 partidos)

9- Athletic Club: 31 puntos, -7 (24 partidos)

10: Osasuna: 30 puntos, 0 (24 partidos)

11- Getafe: 29 puntos, -8 (24 partidos)

12- Girona: 29 puntos, -14 (24 partidos)

13- Sevilla FC: 29 puntos, -8 (24partidos)

14- Deportivo Alavés: 26 puntos, -9 (24 partidos)

15- Valencia CF: 26 puntos, -12 (24 partidos)

16- Elche CF: 25 puntos, -4 (24partidos)

17- Rayo Vallecano: 25 puntos, -9 (24 partidos)

18- Real Mallorca: 24 puntos, -10 (24 partidos)

19: Levante: 18 puntos, -14 (23 partidos)

20- Real Oviedo: 16 puntos, -23 (23 partidos).

Con varias jornadas aún por disputarse, la diferencia es mínima, pero el golpe anímico fue significativo para el equipo azulgrana.

Un campeonato que vuelve a apretarse

La caída del Barcelona y el triunfo del Real Madrid reabrieron la lucha por el título. LaLiga entra en una fase decisiva en la que cada error puede cambiar el rumbo de la clasificación.

El penalti fallado de Yamal, la remontada del Girona y el triunfo madridista formaron parte de una jornada que dejó claro que la pelea por el campeonato seguirá abierta hasta el final.