El proyecto deportivo del FC Barcelona sigue ajustándose a la hoja de ruta trazada por Hansi Flick, un entrenador que ha logrado revitalizar al equipo y que, al mismo tiempo, mantiene la necesidad de sumar nuevos refuerzos para consolidar el rendimiento. Mientras gestiona con acierto los recursos disponibles, el técnico alemán ya trasladó a la dirección deportiva un nombre puntual para mejorar la mitad del campo.

Flick insiste con la Bundesliga: el perfil que quiere para su mediocampo

Según información de Sports Illustrated, Hansi Flick ha recomendado la contratación de Angelo Stiller, centrocampista alemán de 24 años que actualmente juega en el Stuttgart y cuyo contrato se extiende hasta 2028. El entrenador blaugrana valora su lectura táctica, la capacidad para organizar la salida de balón y su constancia en la presión, rasgos que encajarían en la sala de máquinas del Barça.

El interés por Stiller no es nuevo: tanto Manchester United como Real Madrid han seguido de cerca su evolución, de modo que el Barça deberá competir en un escenario complejo. Con una valoración cercana a los 50 millones de euros, la operación exige estrategia, paciencia y una negociación fina para superar a otros candidatos en la carrera por el volante.

Un objetivo complicado y una apuesta que ilusiona en el Camp Nou

En la Ciudad Condal, la directiva entiende que Stiller representa un perfil que elevaría el nivel competitivo del mediocampo. Sin embargo, las condiciones contractuales y el alto valor del jugador obligan a sopesar opciones, especialmente considerando las restricciones económicas que todavía condicionan al club. Aun así, la recomendación de Flick ha sido clara: Stiller es un jugador a seguir de cerca de cara al próximo mercado.

El dato que impulsa al Barça de Flick y lo pone por encima del Madrid de Xabi Alonso

Más allá de los movimientos de mercado, el rendimiento deportivo reciente del Barça sostiene la credibilidad en el proyecto del técnico alemán. La victoria ante el Eintracht Frankfurt confirmó un registro histórico: cuatro remontadas consecutivas, un hito nunca antes conseguido por el club.

Tras el empate ante el Brujas (3-3) y la dura derrota frente al Chelsea, el Barça resurgió en la Champions League y ahora depende de sí mismo para evitar la eliminatoria de repesca. Para lograrlo, deberá superar al Slavia Praga en la República Checa y al Copenhague en el Spotify Camp Nou, esperando además que los resultados paralelos lo favorezcan.

Desde el tropiezo ante el Chelsea el 25 de noviembre, el equipo azulgrana encadenó victorias ante Alavés (3-1), Atlético (3-1), Betis (3-5) y Eintracht (2-1). En todos los casos, el Barça comenzó perdiendo, pero logró darle la vuelta a los partidos con una identidad más sólida y un estilo de juego cada vez más reconocible. Ese crecimiento ha sido clave para superar los números recientes del Real Madrid de Xabi Alonso, cuya irregularidad contrasta con la regularidad ascendente que muestran los de Flick.

Con un rendimiento que entusiasma y un mercado que ya empieza a moverse, el FC Barcelona avanza con una mezcla de urgencia competitiva y planificación estratégica, consciente de que Flick quiere un mediocampo más profundo y Stiller aparece como la pieza ideal para elevar aún más el nivel del equipo.