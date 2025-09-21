La rivalidad eterna entre Barcelona y Real Madrid tiene un nuevo capítulo en la temporada 2025-26. Más allá de los clásicos en el campo, la lucha también se traslada a la tabla de goleadores de LaLiga, donde Ferrán Torres y Kylian Mbappé marcan el ritmo en las primeras jornadas.

El delantero culé, con un doblete ante Getafe, alcanzó los 4 tantos en 6 partidos, quedando a solo un gol del francés, que lidera con 5 dianas en el Real Madrid. Así, el duelo entre los gigantes del fútbol español se vive también en las cifras de sus referentes ofensivos.

Ferrán Torres y su doblete con el Barcelona

En la reciente victoria frente al Getafe, Ferrán Torres fue la figura indiscutida. Con movilidad, precisión en la definición y capacidad para aparecer en los momentos clave, anotó dos goles que consolidaron la victoria culé y lo catapultaron en la tabla de goleadores.

Su arranque de temporada lo coloca como uno de los atacantes más en forma de LaLiga, confirmando que puede ser decisivo incluso cuando no es titular habitual en los planes de Hansi Flick.

La tabla de goleadores de LaLiga 2025-26 (Jornada 5)

Tras cinco jornadas, los números reflejan el pulso entre Mbappé y Ferrán Torres:

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 5 goles Ferrán Torres (Barcelona) – 4 goles Vedat Muriqi (Mallorca) – 4 goles Tajon Buchanan (Villarreal) – 3 goles Iván Romero (Levante) – 3 goles Adrián Liso (Getafe) – 3 goles Pere Milla (Espanyol) – 3 goles Raphinha (Barcelona) – 3 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo) – 3 goles Etta Eyong (Levante) – 3 goles

El francés mantiene la ventaja, pero Ferrán se ha consolidado como su perseguidor más cercano, encendiendo una competencia que promete mantener el atractivo de la liga.

Los números de Ferrán Torres en el Barcelona

Desde que llegó al club, Ferrán Torres ha construido una hoja de vida sólida: 49 goles y 20 asistencias en todas las competiciones. Son cifras que confirman su peso en la plantilla, aunque muchas veces haya ocupado un rol secundario.

En el presente curso, sus 4 goles en 6 partidos lo colocan en una posición privilegiada, demostrando que puede competir con los mejores delanteros de la liga, incluido el recién llegado Mbappé.

Ferrán Torres bajo la dirección de Hansi Flick

El papel de Hansi Flick ha sido clave en el rendimiento de Ferrán. Bajo la dirección del técnico alemán, ha alcanzado 23 goles y 8 asistencias, mostrando que su fútbol se potencia en un sistema que le permite moverse con libertad en ataque.

Aunque no siempre arranca como titular, su efectividad y capacidad de impacto en los partidos lo convierten en un recurso imprescindible. Flick lo ha utilizado tanto por las bandas como en posiciones más centrales, aprovechando su polivalencia y su olfato goleador.

Un clásico en LaLiga que también se juega en los goles

La llegada de Mbappé al Real Madrid aumentó la expectación en LaLiga, y su impacto inmediato en la tabla de goleadores refuerza esa sensación. Pero lo que pocos esperaban es que Ferrán Torres se convirtiera en el rival más cercano en esa batalla.

El pulso goleador entre el francés y el español añade un nuevo ingrediente a la rivalidad entre Barça y Madrid, ofreciendo a los aficionados una lucha paralela que se vivirá jornada a jornada.

La importancia de Ferrán Torres en el Barcelona

En un equipo con figuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford, Ferrán Torres ha encontrado la manera de destacar. Sus goles recientes confirman que puede asumir responsabilidades en partidos clave y que su rol va mucho más allá del de simple revulsivo.

La competencia interna por un lugar en el once inicial lo obliga a mantener un nivel alto, pero su producción ofensiva le da argumentos suficientes para pedir más minutos.

El reto de seguir el ritmo de Mbappé

Mantener la pelea con Mbappé será un desafío. El francés, que ya demostró su capacidad en la Ligue 1 y en competiciones internacionales, representa un rival de altísimo nivel. Sin embargo, Ferrán ha demostrado que está listo para aceptar ese reto y que puede competir con los mejores.

Su presente goleador es una señal de confianza y ambición, y su nombre ya aparece como uno de los grandes protagonistas de la temporada en España.