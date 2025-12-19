La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue siendo uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del club para los aficionados catalanes. Casi cinco años después de aquella despedida que sacudió al mundo del fútbol, Joan Laporta volvió a referirse al tema y dejó declaraciones cargadas de emoción, nostalgia y revelaciones hasta ahora poco conocidas. El presidente blaugrana reconoció que la marcha del astro argentino sigue afectándolo a nivel personal y que nunca logró cerrar del todo ese capítulo.

En una entrevista con La 2Cat, Laporta habló desde un lugar íntimo, lejos del discurso institucional. No solo recordó el vínculo que construyó con Messi desde sus inicios en el club, sino que confesó conversaciones privadas posteriores a la salida y expresó su deseo genuino de reencontrarse con el jugador que marcó la época más gloriosa del Barcelona. Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa una historia que sigue generando impacto entre socios e hinchas.

Laporta y Messi: una relación que va más allá de lo deportivo

Joan Laporta fue el presidente que firmó el primer contrato profesional de Lionel Messi, cuando el argentino tenía apenas 16 años. Desde entonces, su relación con el futbolista y con la familia fue cercana y constante. Así lo recordó el propio dirigente: “Firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos muchas veces, con la familia estábamos bien y con él fantástico”.

Laporta dejó en claro que no se trató solo de una relación dirigente-jugador, sino de un vínculo humano que se fue fortaleciendo con el paso de los años y los éxitos deportivos. Esa cercanía hace que, incluso hoy, la salida de Messi siga siendo un tema sensible para él.

La llamada en el cumpleaños de Messi y una tristeza que persiste

Uno de los detalles más reveladores de la entrevista fue la confesión de una llamada telefónica entre Laporta y Messi tras la salida del jugador del club. El presidente contó que hablaron el día del cumpleaños del argentino, en una conversación cargada de afecto: “Nos llamamos el día de su cumpleaños cuando él se fue. Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me tiene triste”.

Laporta reconoció que, pese al cariño mutuo, ese diálogo no sirvió para recomponer la relación institucional ni para abrir una puerta inmediata a un regreso. La herida seguía abierta, tanto para el club como para el jugador.

“Leo le dio mucho al Barcelona y el Barcelona le dio mucho a Leo”

En su reflexión, Laporta evitó señalar culpables directos, pero sí dejó claro que la separación fue un golpe para ambas partes. “Leo le ha dado mucho al Barça y el Barça le dio mucho a Leo. Espero que nos reencontremos”, expresó.

Estas palabras refuerzan la idea de que la salida de Messi no fue solo una decisión deportiva o económica, sino un episodio que rompió un vínculo simbólico entre el club y su máximo ídolo. Para Laporta, el reencuentro sigue siendo una asignatura pendiente.

La posibilidad de un homenaje a Messi en el Camp Nou

Más allá del dolor, Laporta abrió una puerta que ilusiona a muchos aficionados: un homenaje oficial a Lionel Messi en el Camp Nou. Aunque el estadio todavía se encuentra en obras, el presidente aseguró estar dispuesto a todo para concretarlo: “Depende de la otra parte, yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea, con un homenaje, una estatua, hacer un reconocimiento”.

El dirigente reconoció que un acto de ese calibre solo puede realizarse con el consentimiento y la voluntad del propio Messi, pero dejó claro que desde el club no habría ningún obstáculo. La intención existe y es firme.

El sentimiento de Messi tras su salida del Barcelona

Del lado del astro argentino, la sensación de tristeza también sigue presente. En una entrevista reciente con Sport, Messi habló con honestidad sobre cómo vivió su despedida del club: “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia”.

Messi reconoció que su salida no fue como la había imaginado después de toda una vida en el club y que el contexto influyó negativamente en ese cierre que nunca llegó a ser digno de su historia.

El deseo de volver a vivir en Barcelona

Más allá de lo futbolístico, Messi también dejó ver que el vínculo con la ciudad sigue intacto. Sus palabras reforzaron la idea de que Barcelona sigue siendo su hogar: “Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el entorno blaugrana. Aunque no implican un regreso inmediato al club, sí alimentan la esperanza de un reencuentro, al menos desde lo simbólico y emocional.

La salida de Messi, una herida que sigue abierta en el Barcelona

La confesión de Laporta deja claro que la salida de Lionel Messi no fue un simple cambio de ciclo, sino una ruptura profunda que marcó al club, a su presidente y al propio jugador. Con el paso de los años, los detalles desconocidos salen a la luz y confirman que nadie quedó indemne tras aquella despedida.

La posibilidad de un homenaje, el deseo de reencontrarse y la tristeza compartida muestran que la historia entre Messi y el Barcelona no está cerrada. Tal vez no desde el césped, pero sí desde el reconocimiento, la memoria y el afecto.

En un club que busca reconstruir su identidad y reconciliarse con su pasado reciente, las palabras de Laporta reabren el debate y reafirman una verdad incuestionable: Messi sigue siendo parte esencial del Barcelona, incluso lejos del campo.