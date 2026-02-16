El Barcelona afronta una de sus pruebas más exigentes de la temporada en LaLiga. El equipo de Hansi Flick visita a Girona en un partido que puede cambiar la cima del campeonato. Los culés llegan en la segunda casilla con 58 puntos, apenas dos menos que el Real Madrid, líder con 60. Una victoria en Montilivi devolvería al Barça a lo más alto.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. El Barcelona llega con varias bajas importantes que condicionan el armado del once titular y el plan de partido. Lesiones musculares, molestias recientes y procesos de recuperación obligan al cuerpo técnico a ajustar su estrategia en un duelo que promete intensidad y tensión.

En un calendario apretado, con LaLiga y la Champions League en simultáneo, la gestión física del plantel se ha convertido en una prioridad. Y en este contexto, el partido ante Girona aparece como una prueba de carácter para un Barcelona que busca sostener su candidatura al título.

Marcus Rashford, duda clave en el ataque del Barcelona

Una de las principales incógnitas del Barcelona para el partido ante Girona es la situación de Marcus Rashford. El delantero inglés arrastra molestias en la rodilla izquierda producto de un golpe reciente. Su evolución en los entrenamientos será determinante para definir si puede estar disponible ante Girona o si el cuerpo técnico decide reservarlo.

Con Lamine Yamal como referencia ofensiva en muchos partidos recientes, la ausencia o limitación de estos extremos podría cambiar el planteamiento ofensivo del Barcelona.

Pedri y Gavi, ausencias en el mediocampo del Barcelona

En el mediocampo, el Barcelona también tendrá bajas importantes. Pedri sigue fuera de competencia tras la lesión sufrida ante Slavia Praga a finales de enero. El internacional español es el cerebro del equipo y su ausencia se siente en la circulación de balón, la generación de juego y la conexión con los delanteros.

Sin Pedri, el Barça ha tenido que reorganizar su mediocampo, dando mayor protagonismo a Frenkie de Jong, Fermín López o Dani Olmo según el partido. Pero ninguno ofrece exactamente la misma combinación de pausa, visión y precisión que el canario.

A esta baja se suma la de Gavi, quien continúa en recuperación tras el pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha sufrido en septiembre. Su regreso todavía está en proceso, por lo que no será opción ante Girona. La ausencia simultánea de Pedri y Gavi obliga al Barcelona a reinventar su mediocampo en un partido clave por LaLiga.

Andreas Christensen y la defensa del Barcelona ante Girona

En defensa, el Barcelona tampoco llega completo. Andreas Christensen sigue recuperándose de la lesión sufrida en un entrenamiento y no estará disponible para el partido en Montilivi.

Ante un Girona que suele jugar con intensidad ofensiva y que en su estadio se vuelve especialmente peligroso, la solidez defensiva será clave. El Barcelona necesita equilibrio para evitar sorpresas en un partido donde cada punto puede definir el título.

Girona vs Barcelona, partido clave en LaLiga 2025-26

El contexto de la clasificación convierte este duelo en uno de los más importantes del calendario reciente. El Barcelona sabe que ganar en Girona lo devolvería al liderato de LaLiga y enviaría un mensaje fuerte al Real Madrid.

El equipo catalán llega con confianza tras sus últimas actuaciones, pero también con la presión de no fallar en un tramo decisivo del campeonato. Cada ausencia pesa más en este escenario.

Girona, por su parte, se ha consolidado como un rival incómodo en casa. Su propuesta ofensiva y la intensidad de su estadio obligan al Barcelona a jugar con máxima concentración.

En una temporada donde detalles mínimos pueden definir el título, el Barcelona afronta el reto de ganar pese a las bajas. El resultado en Montilivi puede marcar el rumbo de LaLiga.