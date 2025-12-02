Barcelona afronta uno de los duelos más determinantes de la temporada al recibir a Atlético de Madrid en la Jornada 15 de LaLiga 2025-26. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder del campeonato con 34 puntos, apenas tres por encima del conjunto rojiblanco. Es un encuentro que puede modificar por completo la parte alta de la clasificación y que exige máxima concentración, pero la previa ha estado marcada por las bajas sensibles y una situación interna sin precedentes.

Mientras el plantel blaugrana celebra la recuperación de un futbolista clave en el mediocampo, también recibe noticias que condicionan por completo su planificación: lesiones confirmadas, un portero que sigue en fase de rehabilitación y un caso inesperado que involucra a una de las piezas fundamentales de la defensa. El Barcelona no solo llega al partido con ausencias, sino que además enfrenta una petición inusual de un jugador que ha decidido no participar hasta nuevo aviso.

Bajas del Barcelona vs Atlético de Madrid: quiénes no estarán disponibles

Fermín López está totalmente descartado para el partido ante el Atlético de Madrid. El centrocampista sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha, un contratiempo que lo alejará de la competencia durante aproximadamente dos semanas. Su explosión, llegada al área y capacidad para activar líneas ofensivas lo hacen una pieza estratégica en el esquema de Flick, por lo que su ausencia es especialmente sensible en un duelo de tensión y ritmo alto.

Marc-André ter Stegen: sin alta médica. Continúa en la etapa final de su rehabilitación tras los problemas lumbares que arrastra desde el tramo inicial del curso. Aunque su evolución es positiva y se estima que podría volver en aproximadamente dos semanas, el portero alemán todavía no está en condiciones de competir.

Gavi: la baja prolongada que sigue condicionando al Barcelona. Está fuera de los terrenos de juego tras su lesión grave de ligamento en la rodilla. El club estima que su regreso solo será posible en varios meses y el proceso de recuperación avanza según lo esperado.

Barcelona: la situación particular de Ronald Araujo

Pidió NO jugar. El defensor uruguayo pidió formalmente al club no jugar por tiempo indeterminado. Tanto él como su agente se reunieron con la directiva y solicitaron que no sea tenido en cuenta hasta recuperarse mentalmente. Araujo considera que, en estas condiciones, no está preparado para competir y teme perjudicar al equipo en un momento crucial de la temporada.

La decisión se produjo después de su expulsión en el duelo contra el Chelsea por Champions League. A partir de ese día, según confirmó el propio Hansi Flick, el jugador no volvió a entrenarse con el grupo. “Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré nada más. Pido que lo respeten, es lo que puedo y voy a decir”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Araujo, uno de los líderes defensivos del plantel, atraviesa un momento emocional complejo que lo mantiene al margen del equipo. A diferencia de una lesión física, no hay un tiempo de recuperación establecido, lo que genera incertidumbre sobre su retorno.

Un Clásico moderno de estilos: líderes frente a perseguidores

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid llega con el equipo culé en lo más alto de la tabla, pero con bajas que pueden ser determinantes. Aun así, la calidad del plantel, la recuperación de piezas importantes y la fortaleza en casa mantienen alta la expectativa por un partido que puede inclinar la balanza del campeonato.