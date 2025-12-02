Barcelona y el Atlético de Madrid se encuentran hoy en un duelo de alto voltaje entre dos firmes aspirantes al título de La Liga, un choque adelantado debido a los ajustes del calendario por la disputa de la Supercopa de España en enero. Ambos llegan con rachas sólidas que alimentan la expectativa de un partido vibrante, con el Barça buscando prolongar su poderío goleador y el Atlético intentando mantener su seguidilla de triunfos en una contienda directa por la cima.

Barcelona vs Atlético: horarios, canales y señales streaming EN VIVO HOY

• Colombia: 3:00 p.m. | DIRECTV y DGO

• España: 9:00 p.m. | M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+

• Argentina: 5:00 p.m. | DIRECTV y DGO

• México: 2:00 p.m. | Sky Sports

• Miami: 3:00 p.m. | ESPN Deportes y Fubo Sports

Barcelona llega encendido y con Raphinha mejorando

El regreso de Raphinha a la titularidad representa un alivio para Hansi Flick, quien ha visto a su equipo desplegar una capacidad goleadora impresionante, superando los tres tantos en cada una de las últimas cuatro victorias. El conjunto azulgrana mantiene además una racha de siete triunfos seguidos en casa por La Liga, con un notable promedio de 3.29 goles por encuentro, una cifra que evidencia su contundencia y regularidad en su feudo.

Atlético al límite, pero armado para competir

A solo tres puntos del Barcelona, el Atlético de Madrid ha logrado instalarse como un candidato real en el pulso por el título, llegando con la racha más larga de victorias de la temporada: seis seguidas. Su más reciente triunfo 2-0 ante el Oviedo mantiene encendida la lucha por lo más alto. A esto se suma un dato histórico: el Atlético es el primer equipo que abre el marcador en los primeros 14 partidos de una temporada de La Liga, reflejo de su agresividad inicial.

Fuera de casa, sigue invicto en cinco compromisos (dos victorias y tres empates), aunque su ofensiva ha sido más discreta, con apenas un gol marcado en cuatro de esos duelos. Eso sí: su defensa ha sido prácticamente infranqueable, con cinco arcos en cero en sus últimas seis salidas, un argumento clave para visitar Barcelona con ambición.

Claves del partido: figuras, bajas y pautas tácticas

Para el Barcelona, la influencia de Raphinha crece partido a partido. En su último juego aportó una asistencia y mantiene una tendencia llamativa: seis de sus últimos nueve goles llegaron después del minuto 50. En el otro lado aparece Alexander Sørloth, quien suma cuatro goles ligueros esta temporada, todos anotados antes del descanso. Aunque aún no marca fuera de casa, su doblete en el último precedente en Barcelona lo pone bajo los reflectores.

En cuanto a bajas, el Barça sigue sin Fermín López y Gavi, dos ausencias sensibles en la mitad del campo. En el Atlético no estarán Robin Le Normand ni Marcos Llorente, ambos lesionados, lo que condiciona el armado defensivo y la amplitud ofensiva del equipo.

Estadísticas calientes del Barcelona vs Atlético

El historial reciente favorece al Barcelona, que solo ha perdido uno de los últimos nueve duelos directos ante el Atlético (siete victorias y un empate). Aunque esa caída se dio justo en el partido correspondiente de la temporada pasada, los blaugranas apenas registran una derrota en sus últimos 19 enfrentamientos como locales por La Liga.

Entre los datos más relevantes se encuentran:

• En los últimos tres partidos de liga del Barcelona en casa se han marcado exactamente cuatro goles.

• El Atlético no ha logrado anotar en ambas mitades en ninguno de sus últimos diez partidos de liga como visitante.

La última visita atlética al feudo blaugrana terminó 1-2, con remontada incluida gracias a los goles de De Paul y Sørloth, quien silenció al estadio con un tanto sobre la hora. Un antecedente que alimenta el morbo de un choque que hoy vuelve a ponerlos frente a frente con mucho en juego.