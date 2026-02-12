El duelo de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025 dejó una imagen inesperada en el fútbol español. Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, firmó una actuación histórica ante el Barcelona y logró un resultado que no tenía precedentes en esta rivalidad bajo el mando del técnico argentino.

En el Riyadh Air Metropolitano, el equipo rojiblanco no solo ganó. Lo hizo con una contundencia que jamás había alcanzado frente al conjunto culé en los 42 partidos que había disputado contra él desde la llegada del Cholo en 2011. Fue una noche que cambió la narrativa reciente del enfrentamiento y que deja al vigente campeón de la Copa contra las cuerdas.

Resultado Atlético vs Barcelona: un 4-0 que nunca se había visto con Simeone

El marcador final fue 4-0 a favor del Atlético de Madrid. Una goleada que sorprende no solo por la diferencia, sino por el contexto: todos los goles llegaron en el primer tiempo, en una ráfaga que descolocó por completo al equipo azulgrana.

El primer tanto fue un autogol de Eric García, que terminó desviando el balón hacia su propia portería en una jugada de alta presión rojiblanca. A partir de ahí, el Atlético aprovechó cada espacio. Antoine Griezmann amplió la ventaja con una definición precisa, reafirmando su jerarquía en noches grandes. Luego llegaron los tantos de Ademola Lookman y Julián Álvarez, completando una primera parte demoledora.

Nunca antes el Atlético de Simeone había logrado un triunfo de tal magnitud frente al Barcelona. En los 42 encuentros previos, el balance era claramente favorable al equipo culé. Esta fue apenas la séptima victoria del conjunto rojiblanco en ese historial, pero la más contundente y simbólica.

Atlético de Madrid vs Barcelona con Simeone: el antecedente que cambia la historia

Desde 2011, cuando Simeone asumió el banquillo del Atlético, el Barcelona había sido un rival particularmente complejo. Antes de este partido, la estadística mostraba una clara superioridad azulgrana, tanto en Liga como en competiciones coperas.

El 4-0 rompe esa tendencia desde un ángulo inesperado. No fue una victoria ajustada ni una eliminatoria definida por detalles. Fue un golpe directo, una demostración de intensidad y eficacia que coloca esta semifinal en un lugar especial dentro del historial reciente del clásico moderno entre ambos clubes.

Además, el hecho de que el Atlético lograra semejante ventaja en un solo tiempo potencia la dimensión del resultado. El Barcelona, acostumbrado a dominar este cruce en la era Simeone, se vio superado en cada línea del campo durante los primeros 45 minutos.

Cómo quedó la semifinal de Copa del Rey tras el Atlético 4-0 Barcelona

Con este resultado en la ida, la eliminatoria queda muy inclinada a favor del Atlético de Madrid. El 4-0 obliga al Barcelona a una remontada épica si quiere defender su condición de campeón vigente de la Copa del Rey.

Para avanzar a la final, el conjunto dirigido por Hansi Flick necesitará ganar por al menos cuatro goles para forzar una prórroga o por cinco para clasificar directamente. Una tarea compleja ante un equipo que ha demostrado solidez en escenarios de alta presión.

Más allá del resultado, el impacto emocional también juega su papel. El Atlético sale reforzado, mientras que el Barcelona deberá reconstruirse anímicamente para intentar una reacción histórica ante su afición.

Cuándo se juega la revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid

El partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey se disputará el martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou. Será el escenario donde el Barcelona intentará darle la vuelta a una serie que hoy parece cuesta arriba.

El factor local puede ser determinante. El Camp Nou ha sido históricamente un territorio complicado para el Atlético de Simeone, que en múltiples ocasiones sufrió allí derrotas dolorosas. Sin embargo, el 4-0 de la ida cambia el contexto: ahora el margen de error es mínimo para los azulgranas.

La expectativa es máxima. El Barcelona necesitará una versión casi perfecta, tanto en defensa como en ataque, para aspirar a una remontada que quedaría marcada como una de las más memorables en la historia reciente del torneo.

El reto del Barcelona tras la goleada en Copa del Rey

El golpe recibido en el Metropolitano no solo afecta la eliminatoria, sino también la narrativa de la temporada. El Barcelona llegaba como campeón defensor y con aspiraciones de repetir título, pero el Atlético le mostró una cara implacable.

Para Hansi Flick, el desafío será doble: ajustar tácticamente los errores que permitieron la avalancha rojiblanca en la ida y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de un equipo que se vio desbordado en momentos clave.

El fútbol, sin embargo, siempre deja margen para la sorpresa. El 3 de marzo, en el Spotify Camp Nou, se definirá si el 4-0 fue sentencia definitiva o apenas el primer capítulo de una semifinal que ya entró en la historia por la magnitud del golpe que el Atlético le propinó al Barcelona como nunca antes lo había hecho en la era Simeone.