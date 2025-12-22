La grave lesión del defensor danés ha obligado al FC Barcelona a replantear su panorama deportivo para lo que resta de la temporada. Aunque el golpe es sensible y llega en un momento exigente del calendario, dentro del club consideran que no es necesario tomar decisiones apresuradas en el mercado de fichajes.

La Dirección Deportiva y el cuerpo técnico mantienen una postura de cautela. La idea principal es resistir con los recursos actuales, confiando en soluciones internas y evitando movimientos que comprometan la planificación futura, especialmente en un contexto económico todavía restrictivo.

Christensen: una baja que altera el tablero defensivo

La ausencia prolongada de Andreas Christensen representa un problema estructural para el equipo dirigido por Hansi Flick. El danés se había consolidado como una pieza clave en el eje defensivo, y su lesión reduce las alternativas disponibles en una zona ya condicionada por la irregularidad física de otros jugadores.

El caso de Ronald Araujo genera expectativa y cautela. En el club confían en que pueda reincorporarse a los entrenamientos tras el parón navideño y reaparecer en el derbi ante el Espanyol, aunque su evolución sigue siendo observada de cerca. Su regreso aliviaría notablemente la situación sin necesidad de acudir al mercado.

Eric García y su nuevo rol: ya no es central

Otra de las variables que analiza el Barcelona es la posición de Eric García. Desde hace semanas, Flick lo ha asentado más como mediocentro que como zaguero, reduciendo así las opciones reales en el centro de la defensa. Incluso antes de este ajuste táctico, su participación había sido mayor como lateral derecho.

Este contexto refuerza la sensación de que la baja de Christensen deja un vacío importante, aunque no necesariamente urgente desde la perspectiva de la planificación deportiva del club.

Barça: sin margen económico para improvisar

Más allá del aspecto deportivo, el gran freno para cualquier incorporación es el ‘Fair Play’ financiero. El club no cumple actualmente con la regla del 1:1 impuesta por LaLiga, lo que limita seriamente su capacidad de maniobra en el mercado invernal.

Aunque el reglamento permitiría fichar si se certifica que la lesión de Christensen supera los cuatro meses, el FC Barcelona solo podría utilizar el 80 % de su ficha y debería cumplir plazos administrativos ante la Comisión Médica. Aun así, la entidad no considera que el mercado ofrezca perfiles que justifiquen ese movimiento.

El mercado invernal no seduce

Desde los despachos no ven centrales disponibles que encajen en el proyecto a corto y medio plazo. Tanto la Dirección Deportiva como Flick coinciden en que reforzarse en enero podría ser más un parche que una solución real.

Por ese motivo, la opción de incorporar un defensor se mantiene más como posibilidad remota que como plan concreto. La estrategia apunta claramente al próximo verano, siempre y cuando el club logre recuperar margen financiero.

Gerard Martín, una solución que gana peso

En medio de las dificultades, una de las notas positivas ha sido el crecimiento de Gerard Martín. El joven futbolista ha dado un paso adelante tras ser reconvertido de lateral izquierdo a central zurdo, un perfil que el equipo había perdido tras la salida de Íñigo Martínez.

Su rendimiento ha convencido al cuerpo técnico, que ve en él una alternativa válida para sostener la zaga en este tramo de la temporada.

Cantera y paciencia como plan B

Si finalmente el Barcelona decide no acudir al mercado, la hoja de ruta pasa por esperar la recuperación de Araujo y mirar hacia la cantera. En ese escenario, el nombre de Álvaro Cortés aparece como una opción con proyección, experiencia en el Barça Atlètic y condiciones físicas para competir al máximo nivel.

La decisión final dependerá de cómo evolucionen las próximas semanas, pero el mensaje interno es claro: no se forzarán movimientos que comprometan el futuro del club.