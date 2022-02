¿Vuelve Mera? : Las novedades de Junior ante DIM

El cuadro rojiblanco cambiaría gran parte de la defensa para jugar en el Atanasio Girardot.

Los de Juan Cruz Real ultiman detalles para su duelo con Medellín por la fecha 7 de la Liga BetPlay. Después de una deslucida derrota en Manizales ante Once Caldas, Juan Cruz Real cambiaría buena parte de la zona defensiva.

Homer Martínez, Fabián Viáfara y Germán Mera entrarían al onceno titular. En el caso del primero, al menos para el entrenador, es considerado como el reemplazo natural de Dany Rosero, que sufrió una lesión muscular en el Palogrande. Viáfara, por su parte, supliría a un Nilson Castrillón de bajo nivel.

Otro que viene de un mal performance es Jorge Arias. El cesarense no se encuentra bien físicamente y eso se nota en su rendimiento. Por ello, la experiencia de Germán Mera se impondría para jugar contra Independiente Medellín.

El vallecaucano no ve minutos desde la segunda jornada, cuando Junior cayó frente a Atlético Nacional. No está siendo muy tenido en cuenta por Cruz Real, pero el repertorio de zagueros zurdos no es muy amplio. Según El Heraldo, la dupla de defensores sería Martínez y Mera.

Otro que por fin podría reaparecer es Luis Daniel González. Sorpresivamente, el venezolano fue mandado a la tribuna el juego pasado. Entraría a jugar de interior izquierdo por Fabián Sambueza y sería el hombre de las ideas en el elenco Tiburón.