“Víctor Cantillo es el Busquets sudamericano”

Un ídolo de Junior exaltó el buen momento de Víctor Cantillo en el Corinthians y lo comparó con el crack del FC Barcelona.

En uno de los duelos más picantes de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, Corinthians dio un gran golpe eliminando a Boca Juniors en su propio patio. Víctor Danilo Cantillo fue una de las figuras del Timao durante los noventa minutos y, además, convirtió su penalti en la tanda definitiva. Su noche fue totalmente redonda.

Cantillo es uno de los grandes ídolos de la historia reciente del Junior de Barranquilla, al igual que Martín Arzuaga. El exdelantero lo resaltó en ESPNFShow e hizo un símil muy particular: “Es un crack, ha tenido un crecimiento impresionante. Busquets no necesita pegarle patadas a nadie, y Cantillo es el Busquets sudamericano. No quita balones, sino que le llegan por estar bien posicionado”.



Aunque el oriundo de Riofrío, Magdalena no venía con mucha participación, fue fundamental en una clasificación histórica del Corinthians y se está ganando todos los elogios. Muchos hinchas de Junior quieren que regrese, pero en un nivel así será muy difícil que lo dejen ir. Cantillo la está descosiendo en la Libertadores.