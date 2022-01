“Somos un equipo grande. Jugamos a atacar”: Juan Cruz Real

El Dt de Junior fue consultado sobre la excesiva verticalidad del equipo y fue claro: en Barranquilla hay que atacar siempre.

Si hay algo que ha demostrado ser el Junior de Juan Cruz Real es que, por ahora, es un equipo que va al frente. Independientemente de la condición del partido, su entrenador cree que la impronta del cuadro rojiblanco es esa y así se lo pide a sus dirigidos.

“Tengo un equipo grande, generamos opciones de gol, tenemos mucha gente en ataque porque somos Junior. Si necesitamos reforzar podemos hacer el corte en el medio, pero la idea vamos a atacar todo el tiempo”, dijo categóricamente el DT. +

Cruz Real destacó la labor de los jugadores en un cotejo donde Junior pudo ganar por una diferencia más amplia, y en el último tramo cuidó bien el resultado: “Agradezco a los futbolistas por el partido, estamos contentos por ganar. El equipo hizo muchas cosas buenas y el resultado fue corto. Destacar la defensa, sacamos el arco en cero”, sentenció.

Gabriel Fuentes y un gol para tomarse confianza

El único tanto del partido fue obra del lateral izquierdo, quien tomó la responsabilidad de patear el penalti luego de un comienzo muy irregular en su rendimiento. “Esto es porque me dieron la confianza. Es un momento para decirles que se puede seguir, que vamos mejorando. Con La Equidad los partidos son así, jugándose la vida”, expresó.

Fuentes también reflexionó sobre su situación con las tarjetas y como ha tratado de evitar esas situaciones: “He interiorizado y hace rato que las rojas no suceden. He superado lo que todo el mundo comenta, esto me ha hecho fuerte a mí como jugador y me deja ayudar al equipo. No he llegado a mi techo”, afirmó el samario.