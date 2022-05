Si hay penales, ¿Quiénes patean en Junior?

Junior entrenó penales pensando en el duelo de vuelta en la copa contra Independiente Santa Fe. ¿Quiénes podrían ser los pateadores?

En busca de seguir vivo en el tercer torneo en disputa, Junior de Barranquilla visitará a Santa Fe en el Campín este miércoles 11 de mayo desde las 8:15 de la noche. Tiene un 2-1 a favor, pero no hay que confiarse y tampoco quemar todas las naves. Es por eso que en la práctica previa al viaje a Bogotá, el plantel entrenó penaltis.

Solo hay un resultado que puede llevar a la definición desde los once pasos: que los Cardenales venzan 2-1. Es una posibilidad más que loable, y por eso Juan Cruz Real no quiere dejar ningún detalle al azar. Como la historia así lo indica, las tandas de penales no han sido tan amigables con el Junior de Barranquilla.

Nuestro equipo está listo para viajar mañana a Bogotá en busca de la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa.



El cobrador predilecto del conjunto costeño es Miguel Ángel Borja, autor de varios tantos de penal desde que inició el año. Otro que podría tener esa responsabilidad es Fernando Uribe. Luego, por nombres y si están en la cancha, Cariaco González, Yesus Cabrera, Gabriel Fuentes, Freddy Hinestroza y Jorge Arias también se perfilan como candidatos a cobrar.

Los de buena pegada suelen quedar como fijos en esas listas, aunque a veces todo se resuma en quién se siente con confianza para pararse frente al portero. La idea de los dirigidos por Cruz Real es no llegar a esas instancias, pero una tanda nunca puede descartarse a la hora de pensar en una serie eliminatoria.