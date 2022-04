Pésimo visitante: los números de Junior fuera de casa

Las malas estadísticas del Junior de Juan Cruz Real jugando de visitante en la presente Liga BetPlay.

Si algo se le critica al cuadro rojiblanco en lo que va de 2022 es su perfomance jugando fuera de Barranquilla. Mientras el Estadio Metropolitano es todo un fortín, parece ser que salir de su hábitat natural afecta mucho a Los Tiburones.

Junior ha jugado siete partidos en condición de visita, de los cuales ha perdido 6. Su única alegría fue cuando venció a Deportes Tolima con goles de Borja y Albornoz. De resto, ha sido un cúmulo de errores, propuestas conservadoras y poca regularidad.

Las seis derrotas fueron con Atlético Nacional (3-1), Independiente Santa Fe (2-1), Once Caldas (1-0), Independiente Medellín (2-0), Deportivo Pereira (1-0) y Millonarios (1-0). Recibiendo diez tantos en contra y solo pudiendo marcar dos.

🔜 #LigaBetPlay🏆| ¡Próximo partido! 📅 Abril 2 de 2022

🆚 Alianza Petrolera

🏟 Estadio Metropolitano

⌚20:15 Hrs

🏆 Fecha 14#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/wmyebBjY6V — Club Junior FC (@JuniorClubSA) March 31, 2022



No solo es una cuestión meramente estadística, sino que el equipo altera ostensiblemente su forma de jugar y apela a posturas más reactivas. No significa que especular siempre sea malo, pero es un plan que sigue sin funcionar y la afición reclama más valentía.

Por momentos, da la sensación de que Junior no pierde los partidos porque así lo merezca. Más bien, parece que al no tomar riesgos para ganarlos, termina perdiéndolos. No sabe empatar.