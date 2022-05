El exjugador del Junior de Barranquilla habló sobre su salida del equipo ‘Tiburón’ y de las críticas de los algunos hinchas mientras estuvo ahí.

La salida de Willer Ditta del equipo barranquillero dejó varios comentarios por parte de la afición y en entrevista con el diario El Heraldo, el futbolista habló sobre su presente en Argentina y lo que dejó su salida del club.

En una de las preguntas que contestó el futbolista se expresó sobre los comentarios “injustos” que recibió con por parte de algunos aficionados. “Yo no puedo calificar si justos o injustos. En el tiempo que estuve fui una persona muy profesional. No puede haber una sola queja de Willer Ditta dentro de su labor como profesional, dentro de sus responsabilidades”.

Ditta, jugador del Newell’s Old Boys además habló de lo que fue su vida en la ciudad de Barranquilla y lo que logró vistiendo la camiseta del Junior. “Yo me quedo con algo muy bonito, que Barranquilla a mí me cambió la vida, me dio una oportunidad importante en Junior y le cambió la vida a mi familia”.

Willer Ditta con 24 años es uno de los colombianos que juega en el fútbol argentino y que tuvo la posibilidad de ganar cuatro títulos con el Junior y también peleó la final de la Copa Sudamericana. Las lesiones estuvieron presente en la carrera del defensor durante su estadía en el equipo ‘Tiburón’.

El presidente del equipo rosarino habló sobre el colombiano y afirmó que el club tiene en mente comprar los derechos deportivos del jugador. La negociación se haría en el mes de diciembre.