“No me voy como quisiera”: El mensaje de despedida de Miguel Borja

Miguel Ángel Borja fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate y se despidió de los hinchas del Junior de Barranquilla.

El delantero ya firmó su contrato con el club argentino y ya desde Buenos Aires vive su nuevo momento futbolístico en el fútbol internacional. Borja estará por tres años largos con el ‘Millonario’ y espera seguir haciendo historia como lo han hecho varios de sus compatriotas.

Miguel Ángel Borja por sus redes sociales se despidió de los hinchas del Junior de Barranquilla que en su vuelta al equipo colombiano, lo apoyaron y esperaron que volviera a estar en su mejor nivel, aunque no todo terminó como se esperaba.

Mensaje de Miguel Borja

“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón.

Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto.

Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mi para que eso ocurra”.