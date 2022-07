Lo último sobre Miguel Borja: ¡Viaje a Argentina y el contrato que firmará!

Nuevo capítulo en el fichaje de Miguel Borja que lleva varias semanas negociándose. Finalmente el jugador se presentará en Argentina.

Hubo acuerdo y un avance más. Lo que hasta hace unos días parecía imposible por el tema económico en Argentina, ha sido superado y por ende el futbolista ya salió de Barranquilla. Este domingo partió hacia Bogotá y de allí saldrá hacia territorio argentino. Miguel Borja va por el último trámite para finalmente ser jugador de River Plate, tal cual existe la intención hace varios días.

¿Qué sigue ahora en el negocio por Miguel Borja?

Al atacante de Junior y la Selección Colombia lo esperan este lunes en territorio argentino para la realización de exámenes médicos. Es lo último. En caso de superarlos, firmará contrato con River Plate. El vínculo que lo espera se extiende hasta mediados de 2025. Así que probablemente en las próximas horas ya empecemos a ver a Miguel Borja luciendo la camiseta del equipo en el que actualmente también está Juanfer Quintero.

Palabras de Miguel Borja previas al viaje

Las compartió el periodista Juan Salvador (@JuanSalvadorB), tras el encuentro con Miguel Borja en el aeropuerto Ernesto Cortissoz: “Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. He seguido sus instrucciones. Entrenaba cuando me decían y cuando no me daban la autorización, me quedaba entrenando con mi PF. Siempre estuve trabajando”.