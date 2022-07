Lo último: ¿Gio Moreno jugará en Junior o no?

Giovanni Moreno sonaba muy fuerte para llegar al Junior de Barranquilla. Hubo una reunión y parece ser que ya hay una decisión tomada.

Luego de la ansiada vuelta de Carlos Bacca al club de sus amores, la afición del Junior de Barranquilla se encontraba muy ilusionada con otro refuerzo rimbombante. Es un hecho que Gio Moreno tuvo un acercamiento con Los Tiburones, y una reunión final entre los directivos dio lo que parece ser la decisión final de este posible fichaje.

Es menester señalar que todo surgió por parte del atacante antioqueño. Luego de una turbulenta salida de Atlético Nacional, la idea de Gio es irse a un equipo competitivo con el que pueda ser campeón nuevamente. Es por eso que sus empresarios levantaron el teléfono y se comunicaron con el Clan Char, que evaluó la contratación hasta última hora.

🚨 Con Giovanni Moreno (36) nunca hubo nada acordado con #Junior. Quedaron de discutirlo hoy en la noche y rechazaron la opción 👀 De #Envigado ya tiene una oferta formal de contrato hasta diciembre de 2022. Incluso, lo esperarían hasta agosto (ventana para jugadores libres) pic.twitter.com/diutc7TPDy — Pipe Sierra (@PSierraR) July 15, 2022



Al final, parece ser que le bajaron el dedo. El máximo accionista no se derrite ahora mismo por tener a Moreno en Barranquilla a pesar de la voluntad mostrada. Así mismo, es una incorporación que no convence del todo a Juan Cruz Real. Si el Mago no firma con Envigado y queda libre, puede que lo contemplen para la próxima ventana de pases (16 y 19 de agosto), pero hoy por hoy no es un refuerzo que vaya a cerrar Junior. El mercado Tiburón se cerraría con Carlos Bacca.