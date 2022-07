La razón por la que Junior desistió de Gio Moreno

El fichaje de Gio Moreno estuvo muy cerca de concretarse, pero al final no hubo convencimiento por parte del Junior de Barranquilla.

Luego de cerrar y presentar el regreso del ídolo Carlos Bacca a la institución, parece que las directivas del Junior de Barranquilla tenían un último truco bajo la manga, un tapado. Gio Moreno sonaba como ese acompañante de jerarquía para el goleador y, además, pudo ser un golpe fuerte para el resto de equipos colombianos. Sin embargo, no se dio.

+ Teo Gutiérrez y Fuad Char: Cronología de una relación rota

+ ¿Cómo influyó Carlos Bacca en la venta de abonos en Junior?

Parece que al final el problema no fue de dinero, pues el Flaco estaba dispuesto a bajar sus pretensiones económicas con tal de estar en un club competitivo. Eso sí, su entorno pretendía una serie de bonificaciones por logros (algo así como Teo Gutiérrez cuando llegó al Deportivo Cali). Estos representantes y agentes querían sumar a Gio, pero Don Fuad al final le bajó el dedo en la reunión de la directiva.

Tema Gio Moreno. El jugador fue el deseo de un particular, pero nunca se consideró entre los dueños, directivos y por ende no se le propuso al cuerpo técnico para que diera su aval como con las demás contrataciones. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) July 15, 2022



Precavido por lo que fue el conflicto del jugador con los Ardila Lulle, que es una organización tan o más poderosa que el Clan Char, seguramente prefirió evitar una figura así en el elenco Tiburón. Por otro lado, Juan Cruz Real tampoco hizo demasiada fuerza para incorporarlo. No es que no le guste, es que sencillamente no cree necesitarlo. El mercado de pases de Junior se cerró con el Peluca Bacca.