Junior en Santa Cruz de la Sierra: ¿Hay altura?

¿Cuántos metros de altura hay Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que Junior jugará con Oriente Petrolero por Sudamericana?

Los equipos bolivianos no suelen ser muy competitivos desde la parte táctica y técnica en los torneos internacionales como la Copa Libertadores o Sudamericana. Sin embargo, cuadros como Bolívar, The Strongest o Always Ready aprovechan el factor de la altura para imponerse ante los rivales.

Ahora bien, este no es el caso de Oriente Petrolero, rival inmediato de Junior en la CONMEBOL Sudamericana. Oriente juega en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad ubicada en la parte baja y tropical de los Andes, en donde no hay mucho frío.



Está ubicada a solo 400 metros sobre el nivel del mar, algo así como lo puede ser la altura de Cúcuta en Colombia. De esa forma, el factor fisiológico no será mayor problema para los dirigidos por Juan Cruz Real. El Estadio Ramón Tahuichi Aguilera es una cancha más que accesible para el conjunto rojiblanco.

Junior ya ha ganado tres veces en Santa Cruz de la Sierra. Una vez a Blooming y dos veces a Oriente Petrolero, a quien tiene de “hijo” por torneos continentales.