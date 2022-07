¿Hasta cuándo esperará Junior el pago por Miguel Borja?

Aunque Borja será inscrito por River Plate, el pago aún no llega a las cuentas de Junior. Y si no transfieren los dólares, ojo a lo que puede pasar…

La novela podrá estar llegando a su fin, pero hay detalles que hay que tener en cuenta todavía. Miguel Ángel Borja se despidió en medio del desdén y la indiferencia, viajó de Barranquilla a Buenos Aires y se puso la camiseta de River Plate para ser anunciado. A pesar de que no va a jugar Libertadores, puso todo de su parte mara marcharse al fútbol argentino.

Y ojo, aunque Junior y River resolvieron la mayor parte de sus diferencias, todavía no caen los Verdolagas. En un acto de buena fe la institución permitió que el delantero viajara antes de que se venciera el plazo para inscribir refuerzos. Sin embargo, sólo enviarán el Transfer cuando el elenco argentino deposite los dólares que corresponden.

Como informó @jgonzalezfi, Junior aún no ha recibido ningún pago de River por Miguel Ángel Borja. Hasta que eso no ocurra, Junior no enviará el transfer.

