Fluminense, rival de Junior, se quedó sin DT

Abel Braga dejó de ser entrenador de Fluminense, equipo que comparte grupo con Junior en la CONMEBOL Sudamericana.

A pesar de que en marzo le ganó el clásico de la final del Torneo Carioca al Flamengo, y de que el equipo venía jugando bien, una serie de malos resultados hicieron que Fluminense y Abel Braga separaran sus caminos. De mutuo acuerdo, el DT dio un paso al costado y se retiró del fútbol.

Hace un par de semanas, el Fluzao cayó goleado 3-0 contra Junior en Barranquilla. Además, marcha en el puesto número 13 del Brasileirao. Y el 0-0 contra Unión de Santa Fe en el Maracaná fue la gota que colmó el vaso: la hinchada abucheó a Braga por el rendimiento irregular de sus jugadores.

O técnico Abel Braga e a Diretoria do Fluminense se reuniram esta manhã com o elenco para comunicar a decisão, em comum acordo, de seguir um novo caminho. O técnico Abel Braga se desligou, hoje (28/04), do comando do elenco principal do futebol. pic.twitter.com/GQHJSsYhIb

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 28, 2022