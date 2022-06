Daniel Cataño: "Me gustaría jugar en Junior, pero..."

El volante antioqueño expresó que vería con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en el Junior de Barranquilla. ¿Tolima lo dejará ir?

Daniel Cataño está en boca de todos desde que Kevin Mier le atajó ese penalti en la gran final del fútbol profesional colombiano. El mediocampista ha estado con problemas personales desde entonces, aunque está colocando todo su empeño en dejar eso atrás. Y una transferencia a un equipo grande sería aliciente grandísimo para él.

En Saque Largo contaron hace unos días que Junior tenía en carpeta a Cataño para reemplazar a Luis González, quien no renovará con Los Tiburones. El diez del Tolima habló de la posibilidad de mudarse a Barranquilla: “Me gustaría jugar en un equipo grande como Junior, está entre mis planes. Pero hoy no tengo conocimiento de eso, siempre le digo a mi empresario que me avise cuándo ya hay algo concreto”.

“Entre mis planes siempre he dicho que he querido jugar en equipos grandes. Me gustaría jugar en un equipo como Junior pero en este momento no puedo decir si voy para Junior o no, no tengo conocimiento de ello” Daniel Cataño.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/MGv476JsUf — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 30, 2022



Cataño dejó claro que en este momento se debe al Deportes Tolima y piensa en la vuelta contra Flamengo por la Copa Libertadores. Por el lado de Junior nadie ha admitido un contacto con el enganche paisa, pero está en el sonajero. Por lo menos, ya se sabe que el futbolista consideraría la posibilidad de ponerse la rojiblanca.