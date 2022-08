Cruz Real: Bacca suplente, resultado injusto y pena con la hinchada

El técnico del Junior de Barranquilla habló tras la derrota en casa ante Once Caldas y comentó que el resultado es engañoso por el desarrollo del partido.

Juan Cruz Real analizó lo que fue el desarrollo del partido tras caer 2-1 ante Once Caldas. “Primero que todo, es un partido difícil de explicar. El rival llegó dos veces y no me acuerdo otra. Nosotros tuvimos varias y no las pudimos meter, las estadísticas dicen otra cosa, pero esto es fútbol y estas cosas pasan.

Yo me hago responsable de todo, nuestros jugadores dieron todo por ganar, queríamos ganar por el ambiente que había en la tribuna era espectacular, felicitar a la gente, apenado porque queríamos darles la victoria. Un equipo cuando merece ganar, nos quedamos sin nada pero por situaciones específicas“.

Carlos Bacca arrancando desde el banco. “Yo tomé la decisión de que jugara Carmelo para que Carlos jugara otros 45 minutos completos con un rival con un desgaste y obviamente mostró toda su jerarquía. No es esperar a que estemos perdiendo, en otros partidos ha entrado cuando vamos ganando y él entró en el segundo tiempo. Estoy contento con lo que ha hecho y va a ayudar mucho a la idea del equipo. Son decisiones y yo quiero que vaya despacio. La misma pregunta me la tuvieron que hacer en los partidos pasados“.

Pena con los hinchas al no conseguir el resultado. “Estamos apenados porqué queríamos ganar con toda la gente que vino, queríamos ganar más que nunca. Diferente sería que el equipo no generó situaciones de gol, pero el fútbol tiene situaciones impredecibles“.

El resultado no es justo. “Más allá de lo que uno pueda saber, ellos jugaron bastante replegados y es el negocio que hicieron, está bien. Jugamos con muchos en ataque, en el segundo tiempo llegamos más claros, no tuvimos eficacia, en una misma jugada nos perdimos 2 goles debajo del arco. Si nos vamos a basar en lo que fue el resultado final, el juego se explica fácil. A veces nos toca estos tragos amargos que de acuerdo al desarrollo del partido no tengo más explicación“.

Cambios de César Haydar y Dany Rosero. “En cuanto a los cambios, el de Haydar pasamos a jugar con línea de 4 y el de Rosero fue porqué tenía problemas en el posterior. No hay que olvidarse que tuvimos un jugador menos durante 15 minutos y así y todo tratamos de jugar buscando ganar el partido“.

Expulsión y Nelson Deossa. “El primer tiempo tuvimos todo el control, pero es verdad que ante un rival muy replegado, pero hay varios rivales que van a venir a jugar así. En el segundo tiempo encontramos más profundidad, pero no pudimos usar a Deossa como hubiéramos querido por la expulsión, jugar con uno menos es mucho, pero aún así no fuimos superados“.