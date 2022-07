Carlos Bacca y lo que dijo sobre Junior tras su llegada a Barranquilla

El delantero habló sobre la posibilidad de regresar al fútbol colombiano y los rumores que lo vinculan al cuadro ‘Tiburón’.

A lo largo de las últimas horas, ha crecido la especulación en torno a la posible llegada de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla, principalmente considerando que el delantero aterrizó este fin de semana en la capital del Atlántico. Sin embargo, el mismo jugador habló sobre este tema y dejó claro que su llegada al país es simplemente por razones familiares, aunque su deseo de regresar está.

“Siempre está la posibilidad, está todo abierto, está todo en manos de Dios y esperamos como se da todo. Siempre lo he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero dar todo de mí, pero no depende solo de mí, hay muchos factores para poder llegar. Nosotros seguimos con la mente tranquila, sabiendo lo que podemos aportar y que sea lo que Dios quiera“.

En diálogo con el diario El Heraldo, que hizo presencia en el aeropuerto con un buen grupo de hinchas que recibió a Bacca, le consultaron sobre propuestas. “Gracias a Dios siempre he tenido la fortuna de tener pretendientes, he hecho una bonita carrera, pero hay que esperar, tener paciencia y tomar la mejor decisión para la familia y para el bien mío“.

Finalmente, ratificó que se encuentra en vacaciones y no hay contactos con el club. “Contento, siempre he tenido el cariño de la gente, me quedo con eso siempre y si se da la posibilidad de volver, trabajar con humildad como lo he hecho siempre y poder darles muchas alegrías. Ahora solo vengo por vacaciones porqué no hay nada“.