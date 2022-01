¿Baja sensible? Jugador de Junior, ausente hasta febrero

Junior de Barranquilla se prepara para este 2022 de la mano de Juan Cruz Real. Los rojiblancos ya se enfrentaron a la Selección Colombia en un duelo amistoso.

Junior de Barranquilla quiere arrasar con todo en este 2022. El equipo rojiblanco ha apostado por jugadores de gran nivel como Miguel Borja y Fernando Uribe, pero las bajas preocupan a nivel nominal. En las últimas horas se oficializó la salida de Cristian Martínez Borja y otro de sus delanteros estará ausente hasta febrero.

Junior de Barranquilla no podrá contar con Jhon Fredy Pajoy hasta febrero, debido a que el jugador de 33 años aún no se recupera de su sensible lesión en la rodilla derecha. El atacante tuvo una rotura de ligamentos ante Fluminense el pasado mes de mayo, factor por el que fue operado.

⏳ • ¡Aún falta! John Pajoy tendrá el alta médica hasta febrero, declaró hoy JC Real. Luego deberá ponerse en forma para volver a las canchas, no juega desde mayo. pic.twitter.com/l7ZlOTmGnH — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) January 14, 2022

Tal como se conoció, Pajoy solo tendrá su alta médica hasta febrero y aunque ya han pasado más de seis meses desde su lesión, las condiciones para su regreso no están claras desde la parte de salud. Po dicha razón, Cruz Real comenzará el 2022 con soldados en la enfermería.

#HablaDeportesRadio “Pajoy se está recuperando, se prevé el alta médica para febrero y a partir de ahí contar el tiempo para conseguir el estado de forma. Uribe por precaución no participó, esperando como evoluciona de una lesión en una articulación”: Juan Cruz Real. pic.twitter.com/50AvcSmB3n — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 13, 2022

Junior ya cerró su mercado de transferencias con las llegadas recientes de Jorge Arias y Nilson Castrillón. En el caso de Arias, el defensor estuvo casi un año por fuera de las canchas, pues jugando con Deportivo Cali también tuvo una lesión de ligamentos que lo marginó hasta 2021.